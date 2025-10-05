Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı

Bursa'da mide bulandıran bir iddia Osmangazi ilçesini ayağa kaldırdı.
Olay, Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre petshopta çalışan bir kişi, işletmeye gelen küçük kız çocuğunu taciz etti. İşletmeden ayrılan kız, durumu ailesine bildirdi.
Öfkeyle iş yerine gelen çocuğun yakınları, işletme sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüpheli sokak ortasında meydan dayağı yedi.
O anlar kameraya yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri, dükkan sahibi ile kendisini darbeden aile üyelerini gözaltına aldı.
