Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı

Bursa'da mide bulandıran bir iddia Osmangazi ilçesini ayağa kaldırdı.

DURUMU AİLESİNE ANLATTI

Olay, Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre petshopta çalışan bir kişi, işletmeye gelen küçük kız çocuğunu taciz etti. İşletmeden ayrılan kız, durumu ailesine bildirdi.

AİLE DÜKKANI BASTI, MEYDAN DAYAĞI YEDİ

Öfkeyle iş yerine gelen çocuğun yakınları, işletme sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüpheli sokak ortasında meydan dayağı yedi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar kameraya yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri, dükkan sahibi ile kendisini darbeden aile üyelerini gözaltına aldı.