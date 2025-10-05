Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı - Son Dakika
Küçük kızın anlattıklarını duyan aile dükkanı basıp meydan dayağı attı

05.10.2025 10:42
Bursa'da iddiaya göre, petshopta çalışan bir kişi, alışveriş için gelen küçük yaştaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu. Durumu öğrenen aile işletmeyi basıp, dükkan sahibine meydan dayağı attı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da mide bulandıran bir iddia Osmangazi ilçesini ayağa kaldırdı.

DURUMU AİLESİNE ANLATTI

Olay, Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre petshopta çalışan bir kişi, işletmeye gelen küçük kız çocuğunu taciz etti. İşletmeden ayrılan kız, durumu ailesine bildirdi.

Bursa'da Petshopta Taciz İddiası: Aile İşletmeyi Bastı

AİLE DÜKKANI BASTI, MEYDAN DAYAĞI YEDİ

Öfkeyle iş yerine gelen çocuğun yakınları, işletme sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüpheli sokak ortasında meydan dayağı yedi.

Bursa'da Petshopta Taciz İddiası: Aile İşletmeyi Bastı

O ANLAR KAMERADA

O anlar kameraya yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri, dükkan sahibi ile kendisini darbeden aile üyelerini gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Alışveriş, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Polis, bursa, Suç, Son Dakika

