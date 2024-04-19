Çanakkale'de beklenen sağanak yağış nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de beklenen sağanak yağış nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale'nin batı kesimlerinde sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Kentte beklenen sağanak yağış nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren geçici süreyle yasaklandı.

19.04.2024 17:32  Güncelleme: 18:19
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Çanakkale'de akşam saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle Çanakkale Valiliği, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu. Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, motokurye, scooter ve elektrikli scooterlerin trafiğe çıkışı valilik tarafından yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale'nin batı kesimlerinde sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Çanakkale'de Sağanak Yağış Nedeniyle Uyarı ve Trafik Yasağı

ÇANAKKALE VALİLİĞİ UYARDI

Çanakkale Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 21.00'de başlayarak 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar devam edecek 'Çanakkale il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat' meteorolojik uyarısı yapılmıştır. Çanakkale il genelinde yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m) olması beklenmektedir. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur." denildi.

Çanakkale'de Sağanak Yağış Nedeniyle Uyarı ve Trafik Yasağı

MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, motokurye, scooter ve elektrikli scooterlerin trafiğe çıkışı Valilik tarafından yasaklandı. Çanakkale Valiliği yapılan açıklamada, "Çanakkale il genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 21.00'den başlayarak 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Çanakkale\'de beklenen sağanak yağış nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de beklenen sağanak yağış nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de beklenen sağanak yağış nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı - Son Dakika
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