Çanakkale\'de kanal kazısında toprak kayması! Göçük altında kalan 3 işçiden 2\'si yaşamını yitirdi

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"Özgürlüğümü istiyorum" dedi, yine olmadı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde bir tarlada hayır çeşmesi için su kanalı açıldığı sırada meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde saat 16.30 sıralarında su kuyusundan hayır çeşmesi oluşturmak için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük nedeniyle 3 kişi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık personeli, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi. Ekipler tarafından toprak altından ilk çıkarılan işçi Refik Bilgiç sağlık ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 İŞÇİDEN ACI HABER GELDİ

Göçük altında beline kadar toprağa gömülü olan Tahir Ödemiş de kurtarılarak ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırıldı. Ödemiş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, göçük altında kalan Sefer Arslan'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Arslan'ın cansız bedeni Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Lapseki ilçesi Kangırlı köyünde su kanalı açma çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş, 1 vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz." denildi.