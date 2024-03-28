Eşini defalarca bıçaklayıp başında ölmesini bekledi

İstanbul'da Başakşehir'de 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Dilem Gül Karlı, 1 ay önce boşanma kararı aldığı eşi Ferhat Karlı tarafından takip edilip sokak ortasında 7 kez bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın tedaviye alınırken saldırgan eş, kadının başında ölmesini beklerken gözaltına alındı.
Geçtiğimiz cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi'nde iddiaya göre, daha önceki evliliğinden 2 çocuk sahibi olan 24 yaşındaki Dilem Gül Karlı, 5 ay önce Ferhat Karlı ile evlendi. Eşi ile aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle Dilem Karlı bir buçuk ay kadar önce boşanma kararı alarak babasının Küçükçekmece'deki evine yerleşti. Bu süre boyunca hayatına devam eden genç kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinden tehditler almaya başladı.
Küçükçekmece'deki evinden çıkarak Başakşehir'e bir kız arkadaşıyla iftar açmaya giden Dilem Gül Karlı'yı eşi takip etti. Şahintepe'ye geldiği sırada Ferhat Karlı, eşinin yanına giderek konuşmaya çalıştı. Genç kadın uzaklaşmaya çalıştığı sırada Ferhat Karlı, yanındaki ekmek bıçağı ile sırtından 7 kez bıçakladı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, eşi başında ölmesini bekledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yaralı eşinin başında bekleyen Karlı'yı gözaltına alarak zırhlı araç ile emniyete götürdü. Sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından yaralanan kadını ambulansla hastaneye sevk etti. Ağır yaralanan Dilem Karlı'nın yaşam mücadelesi devam ederken, Ferhat Karlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ferhat Karlı'nın emniyette verdiği ifadede, bir ay önce boşanma kararı aldıklarını, eşinin Küçükçekmece'de ailesiyle kaldığını ama ara sıra görüştüklerini söyledi. Karlı, eşinin kendisini aldattığını, ayrı yaşadıkları süre içinde telefonunda başka erkeklerle konuşmalarını yakaladığını iddia etti.
Pendik'te 35 yaşındaki Sevilay Karlı, 5 ay önce boşandığı eski eşi Ümit Karlı tarafından 13 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Sevilay Karlı'yı öldüren Ümit Karlı'nın, Ferhat Karlı ile amca çocukları olduğu öğrenildi. Dilem Karlı'nın babası Senel Çoban, Sevilay Karlı'nın cenazesini Tokat'a kendi aracıyla götürdüğünü söyledi.
Çoban, "Ben Tokat'tayken kızım bıçaklanmış. Haberini alınca gece taksiyle İstanbul'a geldim. Şu anda yoğun bakımda yatıyor. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum şimdi. Gereken ceza neyse sonuna kadar almasını istiyorum.
Boşanmamışlardı geçimsizlik nedeniyle ayrılardı. Yaklaşık bir buçuk aydır bende kalıyordu. Evleneli 5 ay olmuştu. İşe gidip geliyordu, sürekli tehditler alıyordu. Bu yüzden ne onun canı rahattı ne de benim canım rahattı. Neden tehdit aldığını bilemiyorum, kardeşlerini ağabeyini de tehdit ediyormuş. Ağabeyi de, 'Sizi keseceğim, sizin sülalenizi kökünden temizleyeceğim' diye tehditler alıyorlarmış. Başında beklemiş kızımın. Olayın olduğu yerdeki gençler, bunu sıkıştırmışlar polise teslim etmişler. Poliste gelip zırhlı aracın içine atmış. Orada Şahin diye bir arkadaş var o da kızıma yardımcı olmuş. Amcasının oğlu da eski eşini öldürdü. Kadının cenazesi bizim aracımızla Tokat'a gitmişti. İşe giderken kızı bıçaklamıştı, o da 14 yerinden" dedi
Olayı gören Kamil Tal, "Burada millet toplanmıştı. Baktım bir kadın yerde, kan akıyordu. Adama dedim ki, 'Niye yaptın bunu? Yaptın, kendine yaptın. Yazık günah değil mi? Sen ömür boyu yatacaksın' dedim. Adam kadının kulağına eğildi, 'Ben sana yapma dedim, sen durmadın. Ben Beyoğlu'ndan buraya kadar seni takip ettim, burada buldum. Adamı da vurdum' dedi. O ara ben de 112'yi aradım. O arada kadının çantasına bir tekme vurdu. Yanında bir de pasta kutusu vardı. 5-10 dakika arasında polis ve ambulans geldi, alıp götürdüler. Adam buradaydı, kaçmadı" diye konuştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eşini defalarca bıçaklayıp başında ölmesini bekledi - Son Dakika
Afyonkarahisar'da yapılan denetimde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 43,50 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan aramalarda hassas terazi, sentetik ecza maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi.
Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok asayiş ve NARVAS uygulamasında yapılan kontrollerde 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet radar tespit cihazı ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Ayrıca 5 araca 75 bin 351 TL trafik cezası uygulandı. Operasyon kapsamında 3 şahsa 12 bin 436 TL idari para cezası verilirken, 3 şahsa adli tahkikat başlatıldı ve 2 şahsa idari işlemler başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan kediye işkence görüntüsü üzerine çalışma başlattı. Şüpheli, kedinin arkadaşına ait olduğunu ve kasıtlı şiddet uygulamadığını savundu. Kedi sağlık durumu iyi olmasına rağmen hayvan barınağına teslim edildi.
Samsun Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kemalpaşa ve İğdir Mahallerinde N.K., V.K. ve A.K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı silah ve 5 adet dolu kartuş ele geçirildi. 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bahçelievler'de bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, cesedi varile koyup yakmakla suçlanıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, varil içerisinde yanmış bir ceset buldu. Yapılan incelemede, iş yerinde kan lekeleri ve kanlı bir bıçak bulundu. Cesedin Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlendi. Şüpheli B.T, polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesinde maktulü annesine sarkıntılık ettiği için öldürdüğünü iddia etti.
Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüsten geriye metal yığını kaldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ölen veya yaralananın olmadığı belirtildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde eğitim çağındaki çocuklar için kurulan Karatay Tabiat Mektebi'nde eğitimler başladı. İlkokul ikinci sınıf öğrencileri doğayı keşfederken eğlenceli etkinliklere katılacak.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde geri manevra yapan bir işçi servisi, arkasında bulunan 70 yaşındaki İbrahim Taş'ı altına alarak metrelerce sürükledi. Olay sonucunda yaşlı adam hayatını kaybetti. Servis sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, kumar oynattığı tespit edilen 4 kıraathane, 1 salon ve 1 yardımlaşma derneği olmak üzere toplam 6 işletme mühürlenip kapatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)