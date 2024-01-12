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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Diyarbakır Programını Takip Eden Gazeteciye Saldırı - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Diyarbakır Programını Takip Eden Gazeteciye Saldırı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Diyarbakır programını takip eden gazeteci, bir şahsın sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Saldırıya maruz kalan gazeteci, saldırganın kendisine Kürtçe konuşamayacağını söylediğini ve saldırının provokasyon olduğunu düşündüğünü belirtti. Ali Babacan ise olayı kınayarak, özgür basının önemine vurgu yaptı ve kutuplaşmanın son bulmasını arzu ettiğini ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan\'ın Diyarbakır Programını Takip Eden Gazeteciye Saldırı
12.01.2024 - 15:13,  Güncelleme: 15:15
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan'ın Diyarbakır programını takip eden gazeteci, bir şahsın sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.
Merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de Ali Babacan'ın programını takip eden Rudaw Tv Diyarbakır Temsilcisi Maşallah Dekak Maşallah Dekak, Kürtçe anons çekeceği sırada yanına yaklaşan bir kişinin önce sözlü, ardından fiziki saldırısına uğradı. Vatandaşlar ve diğer gazeteciler araya girerek şahsı uzaklaştırdı. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Cami çıkışı konuya ilişkin açıklamada bulunan Ali Babacan, Türkiye'de özgür basını savunduklarını, özgür basının hayat kurtardığını söyledi. "Olanlardan tam haberim olmamakla beraber geçmiş olsun diyoruz" diyen Babacan, "Bu gerginliğin, kutuplaşmanın ülkemizde biran önce son bulmasını arzu ediyoruz. Seçimlere giderken bazıları toplumun hassasiyetini istismar edebiliyor" dedi.
" 'Burası Türkiye Cumhuriyeti toprakları, burada Kürtçe konuşamazsınız' gibi sözler söyledi"
Saldırıya maruz kalan Rudaw Tv Diyarbakır Temsilcisi Maşallah Dekak ise, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı takip etmek için camiye geldiklerini aktararak, "Cuma namazı kılınmıştı, bir açıklama yapar diye bekliyorduk. Ali Babacan daha dışarı çıkmadan biri gelip parmak sallamaya başladı. 'Burası Türkiye Cumhuriyeti toprakları, burada Kürtçe konuşamazsınız' gibi sözler söyledi. Bunun provokasyon olduğunu düşünüyorum. Bilinçli bir şeydi, ısrarla basın mensuplarına saldırdı. Burada vatandaşlar engel olmasaydı ciddi bir saldırıyla karşı karşıyaydım. Basın mensuplarına saldırı kabul edilemez. İnsanlar şiddetten uzak durmalı. Saldırıyı kınıyorum. Şikayetçi olacağız ama arkasındaki güç kim onu merak ediyorum" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Diyarbakır Programını Takip Eden Gazeteciye Saldırı - Son Dakika


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