Diyarbakır'da Eylem ve Etkinliklere Geçici Yasak - Son Dakika
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Diyarbakır'da Eylem ve Etkinliklere Geçici Yasak

Diyarbakır\'da Eylem ve Etkinliklere Geçici Yasak

Diyarbakır Valiliği, il genelinde açık alanlardaki eylem ve etkinliklerin 7 Kasım'a kadar yasaklandığını duyurdu. Terör örgütüne müzahir kesimlerce il genelinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla her türlü kanunsuz eylem ve etkinliklerin düzenlenebileceği göz önünde bulunduruldu. Yasak, Batman-Mardin-Şanlıurfa illerinde yapılan görevlendirmeler ile sınırlı kalmak üzere açık alanlarda yapılması muhtemel her türlü eylem ve etkinlikleri kapsıyor.

04.11.2024 17:53
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Diyarbakır'da eylem ve etkinliklere geçici yasak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliği, il genelinde açık alanlardaki eylem ve etkinliklerin 7 Kasım'a kadar yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, haklarında yapılan terör nitelikli soruşturma/kovuşturma neticesinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, Batman Belediye Başkanı ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Belediye Başkanı'nın yerine görevlendirme yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütüne müzahir kesimlerce il genelinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla her türlü kanunsuz eylem ve etkinliklerin düzenlenebileceği göz önünde bulundurularak, ilimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere ve yalnızca Batman-Mardin-Şanlıurfa illerinde yapılan görevlendirmeler ile sınırlı kalmak üzere açık alanlarda yapılması muhtemel her türlü (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ile benzeri eylem ve etkinlikler ile ilimiz merkez ve dış ilçelerimizde (il mülki sınırları içerisinde) eylem ve etkinlik düzenlemek ve düzenlenebilecek olan eylem ve etkinliğe destek vermek amacıyla gelebilecek kişilerin, grupların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri ve çıkışları 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerine istinaden 4 Kasım saat 13.00'ten 6 Kasım saat 23.59'a kadar Diyarbakır il sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Eylem ve Etkinliklere Geçici Yasak - Son Dakika

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