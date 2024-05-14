Dolandırıcılar Airbaglere Sünger Koyuyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dolandırıcılar Airbaglere Sünger Koyuyor

Dolandırıcılar Airbaglere Sünger Koyuyor

Son dönemlerde ikinci el otomotiv alım satımında çeşitli hileler yapan dolandırıcılar, araçlarda yolcular için hayati önem taşıyan airbaglere kadar uzandı. Konya'da ekspertize götürülen otomobilin kontrolleri sırasında airbagden sünger çıkması pes dedirtti.

14.05.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemlerde ikinci el otomotiv alım satımında çeşitli hileler yapan dolandırıcılar, araçlarda yolcular için hayati önem taşıyan airbaglere kadar uzandı. Konya'da ekspertize götürülen otomobilin kontrolleri sırasında airbagden sünger çıkması pes dedirtti.

Son zamanlarda ikinci el araçların fiyat artışları bazı dolandırıcılık olaylarına da kapı aralıyor. Dolandırıcıların bir çok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de yaptıkları pes dedirtiyor. Konya'da ekspertize götürülen aracın kontrolleri sırasında airbagden şüphelenen oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, airbag içerisine yerleştirilmiş süngeri buldu.

"Airbag yerinde boş olan kısma kocaman bir sünger yerleştirmişler"

Araç içerisindeki en önemli hayati parçanın içerisinde sünger bulan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Airbagleri sağlam olduğu söylenen bir araç geldi. Bunun bilgisini de veren büyük bir firma. Tabela çok önemli değil, ustalık önemli. Aracın airbagini kontrol ettiğimizde aracın beyin bölümünden arıza kodu çıkmadı. Direnç atılmış aracın airbaglerine ve airbagin yerinde boş olan kısmına kocaman bir sünger yerleştirmişler. Airbagin dış plastiğine de sarmış. Airbag açık dedim, satıcı bana böyle bir şey olamaz dedi. Ben de kendisine birebir gösterdim. Bunun içinde airbag yerine sünger var dedim ve ikna oldu" dedi.

"Airbag testi kesinlikle her araçta yapılması gerekiyor"

Airbag parçasının önemine değinen Uysal, "Böyle durumlarda bir kaza anında zor durumda kalınır. Sağlam çalışan airbag hayat kurtarır. Küçük bir airbag hayatınızı kurtarır. İnsanların hayatı bu kadar ucuz değil. Airbag testi kesinlikle her araçta yapılması gerekiyor. Bu parçaların arızalarının kesinlikle kontrol edilmesini öneriyoruz. Dış kısmında bulunan plastik parça değişmiş oluyor. O yüzden de mağduriyet oluşuyor, vatandaşlarımızı uyarıyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılar Airbaglere Sünger Koyuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
11:29 Yarış 25 Mart’tan beri sürüyordu Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
12:57 İstanbul Havalimanı’nda ilginç operasyon Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı
12:52 Bunu daha önce başaran yok Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak Bunu daha önce başaran yok! Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak
12:41 Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor Bakanlık iddialara son noktayı koydu Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlık iddialara son noktayı koydu
12:09 Müge Anlı’nın programında kan donduran anlar Muhabir, canlı yayında ceset buldu Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 14:42:35. #1.13#
SON DAKİKA: Dolandırıcılar Airbaglere Sünger Koyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement