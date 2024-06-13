Dr. Ender Saraç'ın cinsel istismar davasında savcılık beraat talep etti - Son Dakika
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Dr. Ender Saraç'ın cinsel istismar davasında savcılık beraat talep etti

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Dr. Ender Saraç'ın 13 yaşındaki oğluna cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada savcılık, her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat talep etti.

13.06.2024 15:47
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Dr. Ender Saraç'ın, 13 yaşındaki oğluna cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıkladı. Savcılık, Saraç'ın çocuğun cinsel istismarı suçundan her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verilmesini talep etti.

ENDER SARAÇ HAKİM KARŞISINDA

Doktor Mehmet Ender Saraç hakkında, Beşiktaş'ta 2017-2021 yılları arasında 13 yaşındaki oğlu M.S.'ye 'cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ender Saraç ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

BABASINA İFTİRA ATTIĞINI SÖYLEDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, mağdur çocuk M.S.'nin Çocuk İzlenim Merkezi ile Adli Görüşme Odası'nda psikolog huzurunda alınan beyanlarında, babası olan sanık Ender Saraç'a ders vermek istediği için ilk beyanını bu şekilde verdiğini, sanığın kendisini zorla duşa sokmadığını, önceki iddialarını uydurduğunu, babasına kızdığı için bu şekilde iddialarda bulunduğunu, olayın polise ve adliyeye yansıyacağını ve bu kadar büyüyeceğini düşünmediğini, babası tarafından herhangi bir cinsel eyleme maruz kalmadığını söylediğini aktardı.

Dr. Ender Saraç'ın cinsel istismar davasında savcılık beraat talep etti

BABASINI UTANDIRMAK İÇİN YAPMIŞ

Açıklanan mütalaada, mağdur çocuk M.S.'nin ilk beyanlarını okula gidip söylediğinde okul rehberliğine söylemesi üzerine babasının okul tarafından çağırılacağını ve bu durumdan babasının utanacağını düşündüğünü, babasıyla okulun görüşmesi üzerine ise bu sıkıntıların gideceğini düşündüğünü söylediği belirtildi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK, AĞLAYARAK ANNESİNE GERÇEKLERİ ANLATTI

Müşteki Benan Saraç'ın, oğlunun ilk beyanından sonra kendisiyle konuştuğunu, ağlayarak gerçeği anlattığını, böyle bir olayın yaşanmadığını ve şikayetçi olmadığını belirttiğinin kaydedildiği mütalaada, sanık Ender Saraç'ın istikrarlı şekilde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğine dair savunmasının bulunduğu da kaydedildi.

BERAATİ TALEP EDİLDİ

Mütalaada sanık Saraç'ın 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verilmesi talep edildi. Duruşmada sanık tarafı, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Saraç ile avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.'nin 5 Aralık 2023'de öğrenim gördüğü okul idaresinin tutmuş olduğu tutanakların polise bildirilmesiyle soruşturmaya başlandığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.'nin şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda şüpheli Mehmet Ender Saraç'a iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmaması, aralarında daha önceden husumet olmaması, mağdurun olayı okuldaki öğretmenlerine anlatmış olması, annenin sonradan olaya dahil olması ve öğretmenlerine açılan çocuğun ifadelerinin yönlendirme etkisinde olduğu ya da kurgudan ibaret olduğu ihtimalinin olmaması, bu gerekçeyle ise mağdurun ilk verdiği ifadenin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Ender Saraç'ın 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Dr. Ender Saraç'ın cinsel istismar davasında savcılık beraat talep etti
Dr. Ender Saraç\'ın cinsel istismar davasında savcılık beraat talep etti
Kaynak: İHA

Ender Saraç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dr. Ender Saraç'ın cinsel istismar davasında savcılık beraat talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Aytekin: Ulan para halledemeyeceğin iş yok 6 6 Yanıtla
  • Ali Bıyık: Ensar Saraç aman ender saraç 2 5 Yanıtla
  • Yusuf cihan: Çocuğu susturmuşlar gibi görünüyor Allah haklıya yardım,haksıza cezasını er yada geç verir 1 0 Yanıtla

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