Düğün yolunda facia: 84 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Düğün yolunda facia: 84 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Düğün yolunda facia: 84 yaşındaki adam hayatını kaybetti
17.08.2025 02:46
Burdur'da düğün salonundan karşıya geçerken otomobil çarpan 84 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.

Burdur- Fethiye karayolunda düğün salonundan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze yerdeyken yolun kenarında bulunan düğün salonundaki eğlence ise devam etti.

Kaza saat 22.30 sıralarında Burdur merkez Bülent Ecevit Bulvarı Burdur-Fethiye karayolu Halk Plajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre anayol kenarındaki bir düğüne gelen 84 yaşındaki Cavit Suna'ya düğün çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken Burdur'dan Fethiye istikametine seyir halinde olan Engin D.(34) idaresindeki 03 AGN 206 plakalı Opel marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Suna'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze yerdeyken düğündeki eğlence devam etti

Kaza sonrası bölgeye gelen savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Cavit Suna'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olay sonrası çalışmalar esnasında cenaze yolda dururken düğün salonundaki eğlence devam etti. Bir tarafta talihsiz adamın yakınları yas tutarken diğer tarafta düğüne gelenlerin eğlenmesi dikkat çekti. Otomobil sürücüsü Engin D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Fethiye, burdur, Yaşam, Kaza

Son Dakika 3.Sayfa Düğün yolunda facia: 84 yaşındaki adam hayatını kaybetti - Son Dakika

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
SON DAKİKA: Düğün yolunda facia: 84 yaşındaki adam hayatını kaybetti - Son Dakika
