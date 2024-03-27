Düzce\'de Otobüs Tıra Arkadan Çarptı: 15 Yaralı

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Ekrem İmamoğlu\'ndan zehir zemberek sözler: Dönsene Ankara\'ya, işin gücün yok mu senin?

Düzce'de şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarpıp refüje girdi. Refüjün çamurlu olması sebebiyle çamura saplanan otobüs, karşı şeride geçmeden durdu. Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce Gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan aldığı yolcuları Ankara'ya götüren Ahmet I. idaresindeki 41 FM 831 plakalı Efe Turizm isimli Kocaeli firması, aynı istikamette seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 78 BR 941 plakalı tıra arkadan çarpıp refüje çıktı. Refüjün çamurlu olması sebebiyle çamura batan otobüs, karşı şeride geçmeden durdu. Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs muavini Ertuğrul P. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yolcular Hatice D., Belhude T., Engin Y., Özlem T., Mehmet C., Yusuf A., Abdullah S.M., Selma B., Esengül B., Esra A., Filiz Y., Haydar A., Ali K. ve Nuriye Ö. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alay komutanı bölgede incelemerde bulundu

Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi alırken, yolun açılması için ekiplere talimat verdi. Bölgeye çağrılan vinç otobüsü bulunduğu yerden çıkarttı. Karayolları ekiplerinin parçalanan bariyerleri kaldırmasının ardından trafik 1 saat içinde normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DÜZCE