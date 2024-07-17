Edirne'de Hollandalı baron "wanted" afişiyle aranıyor - Son Dakika
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Edirne'de Hollandalı baron "wanted" afişiyle aranıyor

Edirne\'de Hollandalı baron "wanted" afişiyle aranıyor

Türkiye'de yaşadığı iddia edilen 'Hollandalı' uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leidekkers için Edirne'nin cadde ve sokaklarına 'aranıyor' afişleri asıldı. Afişlerde, Leidekkers'ı bulana 300 bin euro ödül verileceği belirtildi. İstanbul narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonların, Leidekkers'ın bağlantılarına yönelik olduğu öğrenildi. Leidekkers'ın Avrupa'da uyuşturucu satışından elde edilen gelirin Türkiye'de aklanmasında rol aldığı bilgisine ulaşıldı.

17.07.2024 14:00
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Türkiye'de yaşadığı iddia edilen 'Hollandalı' uyuşturucu baronunun; Edirne cadde ve sokaklarına "wanted/aranıyor" ibaresiyle asılan afişlerinde, bulana 300 bin euro ödül verileceği yazıyor.

İstanbul narkotik polisinin geçtiğimiz aylarda kara para aklayanlara yönelik 5 ilde düzenlediği operasyonun; uyuşturucu baronu olarak Avrupa'nın en çok aranan isimlerinden biri olan ve Hollanda basınının Türkiye'de yaşadığını öne sürdüğü Joseph Johannes Leidekkers'in bağlantılarına yönelik olduğu öğrenildi. Edirne cadde ve sokaklarına "wanted/aranıyor" ibaresiyle asılan afişlerde bulana da 300 bin euro ödül verileceği belirtildi.

Daha önce yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından para trafiğinin başında, Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin dolar ödülle aranan Joseph Johannes Leidekkers'ın olduğu ve Avrupa'da uyuşturucu satışından elde edilen gelirin, Naci Y. üzerinden Türkiye'de aklandığı bilgisine ulaşıldığı öğrenildi. Yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı öğrenilen Naci Y. yapılan operasyonda yakalanamadı. Ancak kardeşi gözaltına alınırken, operasyonda çok sayıda kripto telefon da ele geçirildi. Polis ekiplerinin kripto telefonlarla ilgili çalışması devam ediyor.

Evinde yüklü para yakalanmıştı

Öte yandan Hollanda polisinin geçtiğimiz aylarda Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı öne sürülen Joseph Johannes Leidekkers'in babasının evine operasyon düzenlendiği 140 bin euro değerinde iki saat ve lüks eşyalar ele geçirildiği öğrenildi. 31 yaşındaki Joseph Johannes Leidekkers'in 68 yaşındaki babasının o operasyonda tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

Vatandaşlar afişi okuyorlar

Şehrin en işlek olan Saraçlar Caddesi'nde asılan afişi gören vatandaşlar dikkatli olarak bakıyorlar. Her gün binlerce kişinin gördüğü afişte belirtilen ve dudak uçurtan rakam olmasından dolayı dikkat kesildikleri görüldü.

"Bu parayı ben bulsam araba alırım"

Aranıyor afişini gören Metin Barmanbay, "Buraya afiş asmışlar, ödül rakamı da çok iyi 300 bin euro. Benim istediğim arabanın para değeri. Millet buradan kaçmaya çalışıyor, o da burası sınır şehri olduğu için bu afişi buraya asmışlardır" dedi.

Vatandaşlardan Emine Saraç, "Bu adamı neden arıyorlar anlamadım ama 300 bin euro ödül konulmuş, değişik bir durum ama görürsem çok iyi olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Narkotik, İstanbul, Hollanda, Türkiye, Edirne, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Hollandalı baron 'wanted' afişiyle aranıyor - Son Dakika

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