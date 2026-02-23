Edirne'de Taşkın: Hayvanlar Kurtarıldı - Son Dakika
Edirne'de Taşkın: Hayvanlar Kurtarıldı

Edirne\'de Taşkın: Hayvanlar Kurtarıldı
23.02.2026 15:50  Güncelleme: 17:31
Edirne\'de Taşkın: Hayvanlar Kurtarıldı
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirleri taşarak tarım arazilerini su altında bıraktı, hayvanlar kurtarıldı.

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesinin artmasıyla birlikte özellikle taşkın sahasında bulunan tarım alanları sular altında kalırken, mahsur kalan havyanlar da kurtarılıyor.

BAZI EVLERİN ÇEVRESİ TAMAMEN SUYLA KAPLANDI

Su baskınları yalnızca ekili arazileri değil, bölgede küçükbaş hayvancılık yapan üreticileri de zor durumda bıraktı. Bosna köyü civarında su seviyesinin yer yer yaklaşık 2,5 metreye ulaşması, köye ulaşımı büyük ölçüde zorlaştırdı. Taşkın nedeniyle bazı evlerin çevresi tamamen suyla kaplanırken, hayvan ağıllarında bulunan küçükbaş hayvanlar ve köpekler de mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, yoğun ve koordineli bir çalışma yürüttü. Zaman zaman botlarla müdahale edilen operasyonlarda, mahsur kalan küçükbaş hayvanlar ve köpekler güvenli alanlara tahliye edildi.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

AFAD ekiplerinin yanı sıra takviye kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, mahsur kalan vatandaşlar botlarla alınarak nehir kenarında bekletilen araçlara naklediliyor. Yetkililer, bölgedeki riskli alanlarda tarama faaliyetlerinin ve tahliye işlemlerinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Edirne'de Taşkın: Hayvanlar Kurtarıldı

SON DAKİKA: Edirne'de Taşkın: Hayvanlar Kurtarıldı - Son Dakika
