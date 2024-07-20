Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor - Son Dakika
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Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor

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İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki Havva Pınar D., sigara içtiği için eşi tarafından ormana götürülerek beyzbol sopasıyla beli kırıldı. Şiddetin artması nedeniyle boşanan kadın, şikayet için gittiği karakolun çıkışında ise silahlı saldırıya uğradı. Hayatı kararan talihsiz kadın, 2 yaşındaki çocuğunu hiçbir şekilde göremediğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

20.07.2024 16:26  Güncelleme: 16:56
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İstanbul Sultangazi'de 24 yaşındaki Havva Pınar D., ilişkileri boyunca şiddet gördüğü Oğuzhan K.'dan boşandı. Ancak Havva Pınar D. tehditler almaya devam ettiği eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Havva Pınar D., "Beni Şamlar Ormanı'na götürdü. Ellerimi arkadan bağladı. Beyzbol sopasıyla belimi kırdı. Beni o akşam hastaneye götürdü. Oradakilere ATV'den düştüğümü söyledi ama benim belime beyzbol sopasıyla defalarca vurdu" sözleriyle yaşadığı dehşeti anlattı.

BOŞANDIKTAN SONRA DA KURTULAMADI

24 yaşındaki Havva Pınar D., yaklaşık 4 yıl önce 27 yaşındaki Oğuzhan K. ile tanışmış 2021 yılında da evlenmişti. İddiaya göre Havva Pınar D., ilişkileri ve 8 ay süren evliliği boyunca Oğuzhan K.'dan şiddet gördü. Birçok kez evi terk eden Havva Pınar D., tehdit sonucu eve geri döndü. Havva Pınar D., şiddetin boyutunun giderek artması üzerine boşanma kararı aldı. Boşanmalarına rağmen Oğuzhan K.'nın tehditleri bitmedi. İddiaya göre, geçen yıl Oğuzhan K., Havva Pınar D.'nin abisini silahla yaraladıktan sonra yine tehditlere devam etti.

Oğuzhan K., son olarak ise geçtiğimiz hafta karakoldan çıkıp eve gitmeye çalışan Havva Pınar D. ve ailesine silahlı saldırıda bulundu. Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmezken, saldırgan eski eş olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri Oğuzhan K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor

"SİGARA KOKUSUNU ALINCA ORMANA GÖTÜRÜP BELİMİ KIRDI"

Yaşananları anlatan Havva Pınar D., "Ben önceden sigara kullanıyordum. Sigara içmemi istemiyordu. Onun yanında değilken evdeyken içiyordum. Bir gün üzerimde sigara kokusu aldı. Sigara kokusunu alınca beni Şamlar Ormanı'na götürdü. Ellerimi arkadan bağladı. Beyzbol sopasıyla belimi kırdı. Beni o akşam hastaneye götürdü. Oradakilere ATV'den düştüğümü söyledi ama benim belime beyzbol sopasıyla defalarca vurdu" dedi.

Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor

ABİSİNİ DE SİLAHLA VURDU

Ailesine ve kardeşlerine tehdit mesajları atıldığını söyleyen, boşandıktan sonra da tehdit edildiği için tekrardan eski eşinin yanına dönmek zorunda kalan Havva Pınar D., "Şiddet ve küfür devam ettiği için ben tekrardan ailemin yanına döndüm. Döndükten uzun bir süre sonra abim silahla vuruldu. Abimi vurduktan sonra bu kez beni erkek kardeşimle tehdit etmeye başladı. Ayrıca beni de öldürmekle tehdit ediyor. Hiçbir kadın bunu hak etmiyor. Hiç sesimizi hiçbir şekilde duyuramıyoruz. Sesimizi duyulmasını istiyoruz. Bu kişilerin en kısa zamanda yakalanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor

"DIŞARI ÇIKAMIYORUM KORKUYORUM"

Çocuğunu göremediğini belirten Havva Pınar D., "İki yaşındaki çocuğumla sınanıyorum. Çocuğumu hiçbir şekilde göstermiyor bana. Yaklaşık dört haftadır çocuğumun sesini duymadım. Ne durumdadır bilmiyorum. En yakın zamanda hem çocuğumu almak istiyorum hem de o kişinin yakalamasını istiyorum. Buradan da herkese sesleniyorum kimse boyun eğmesin. Böyle kişiler korunmasın burada olan kadın ve çocuklara oluyor. Bir an önce yakalanmasını ve çocuğuma ulaşmayı istiyorum. En son geçtiğimiz hafta şikayetçi olmak için karakola gittik. Karakola giderken beni sürekli arıyordu. Annem ifadesini verdi. Karakoldan çıktıktan sonra karşımızdan geçti. Daha sonra karşıdan ateş açtı. Oradan geçerken beni aramıştı zaten ve beni öldüreceğini söylemişti. 'Bu yaptıkların yanına kar kalmayacak. Elini kolunu sallaya sallaya gezemeyeceksin' demişti. Ama o elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Devletten şunu istiyorum. Bu kişinin elini kolunu sallaya sallaya gezmesini istemiyorum. Ben bu konuşmayı yaparken bile tedirginim. Dışarı çıkamıyorum korkuyorum" sözleriyle yardım istedi.

Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor
Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor
Kaynak: DHA

İstanbul, Ormana, Pınar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca belini kırdı! Ölüm korkusuyla yaşayan kadın yardım bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Beykozlu: işte Sigaranın zararları 19 58 Yanıtla
    Hasan Balta: Böyle saçma yorum mu olur… Adam bahane aramış sadece karısı üzerinde baskıyı hissettirmek için… 51 2
  • Deniz Memis: Böyle adamları uyutmalı 39 7 Yanıtla
  • Ahmet Yildiz: Hayatınızı paylaşacağınız kişiyi 1yilda 2yilda tanıdım diyip evlenmeyin..kadın içinde aynı erkek içinde geçerli imzayı atınca yumurtadan başka bisey çıkıyor 18 1 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir: Herkesin kızı var kız kardeşi var Böyle pikopatlık olurmu Olmuyorsa gitmiyorsa bırakacan hayatın sonu değil 12 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız: böyle erkekleri ipte sallandırın insanlık rahat etsin 10 0 Yanıtla

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