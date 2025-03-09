Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde 26 Kasım 2024 saat 21.00 sıralarında dehşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Hatice Karaçam (26) bir süre önce galerici Cem Y. (25) ile tanışıp sevgili oldu. İddiaya göre; ilişkilerinin dördüncü ayınca Cem Y, Karaçam'a şiddet uygulamaya başladı.

AYRILINCA TEHDİT VE ŞANTAJLARA BAŞLADI

Bunun üzerine Karaçam Cem Y'den ayrıldı ancak bu durumu kendine yediremeyen ve takıntı haline getiren Cem Y, Karaçam ile sevgiliyken çektiği fotoğraflarla tehdit ederek şantaj yapmaya başladı. Küfür ve hakaretlere uğrayan Karaçam'ın evi, Cem Y. tarafından basıldı.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ, DAKİKALARCA DARBETTİ

Kadının kapıyı açmaması üzerine Cem Y, kapıyı kırarak zorla içeri girdi. Kadının boğazını sıkan Cem Y, Karaçam'ı dakikalarca darbetti. O sırada olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle Cem Y. etkisiz hale getirildi. Kadın şikayetçi olmak üzere hastaneden darp raporu aldı. Gözaltına alınan Cem Y'ye ifadesinin alınmasının ardından "Tehdit-hakaret", "Kasten yaralama", "Konut dokunulmazlığının ihlali" ve "Mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Cem Y, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KADININ PEŞİNİ BIRAKMADI

Cem Y., ailesinin yanına taşınan Karaçam'ı tehdit etmeye devam etti. Elindeki fotoğraflarla şantaj yapmaya devam eden Cem Y. ile Karaçam yeniden görüşmeye başladı. Ancak şiddetin dozu artınca Karaçam tekrar Cem Y'den ayrıldı. Yaklaşık 3 aydır psikolojik ve sözlü şiddet gören Karaçam, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

"KEDİMLE BİLE TEHDİT EDİYOR"

Olayla ilgili konuşan Hatice Karaçam, "Bu videoyu paylaşıyorum. Çünkü başıma birşey gelirse bundan Cem Y. sorumludur. Şikayetçi olmama ve mahkemeye vermeme rağmen halen tehdit ve şantaja uğruyorum. Ben ailem, yakın arkadaşlarım ve kedim bile tehdit ediliyoruz. Benim yakın arkadaşlarıma benim fotoğrafların atılıyor, ben şantaj ve tehdite uğramak zorunda kalıyorum. Türkiye'de eğer kadınsanız maalesef bir yerde susturuluyorsunuz. Ne yapılırsa yapılsın sonuna kadar susmayacağım. Benim bu kadar şantaja maruz kalmamın sebebi, bana yaptıklarını eski kız arkadaşlarına da yaptıklarını kanıtlı bir şekilde ortaya çıkardığım için geldi. Bir USB belleği vardı ve içerisinde kızların uygunsuz görüntü ve fotoğrafları vardı. Ben onu ondan aldım. O da USB'nin bende olduğunu bildiği için beni tehdit ve şantajla susturabileceğini düşündü. Haksızlığa karşı susmadım hiçbir zaman da susmayacağım" dedi.

"EVİMDE RAHATÇA UYUYAMIYORUM"

Karaçam, "Yeri geldi benim sosyal medya hesabımdan herkese mesaj attı. Zaten tüm sosyal medya hesaplarımı kendi telefonundan açıyordu ve takıntılıydı. Telefonundan açtırmadığım zaman 'iş yerine gelirim, seni işinden ederim. Seni öldürürüm, evine gider kedini öldürürüm. Yine evinin kapısını kırıp seni döverim' diyordu. Bunları içinizde tutuyorsunuz ve kimseye anlatamıyorsunuz. Ben artık bu döngüden çok yoruldum. Son çare olarak bunu sosyal medyaya taşımaya karar verdim. Böyle video çekmek aklıma gelmedi. Video çekenlere de polis var niye çekiyorlar derdim. Ancak buraya taşımak gerektiğini anlamış oldum. İlgili birimlerin bu insanı artık benden uzaklaştırmasını ve Türkiye'de kadınların şantaja ve tehdide uğramaması için ciddi önlemler alınmasını istiyorum. Çünkü ben evimde rahatça uyuyamıyorum" diye konuştu.