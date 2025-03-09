Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti

Geniş Video İzle

Esenyurt'ta 26 yaşındaki kadın, eski sevgilisi Cem Y. tarafından tehdit, şantaj, darp, küfür ve hakarete uğradı. Cem Y. evinin kapısını kırdığı kadının boğazını sıkarak dakikalarca darbetti. Serbest bırakılan eski sevgili şantajlarına ve tehditlerine devam etti. Dehşet anlarını saniye saniye kayda alan genç kadın, "Haksızlığa karşı susmadım hiçbir zaman da susmayacağım" dedi.

09.03.2025 10:02  Güncelleme: 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde 26 Kasım 2024 saat 21.00 sıralarında dehşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Hatice Karaçam (26) bir süre önce galerici Cem Y. (25) ile tanışıp sevgili oldu. İddiaya göre; ilişkilerinin dördüncü ayınca Cem Y, Karaçam'a şiddet uygulamaya başladı.

AYRILINCA TEHDİT VE ŞANTAJLARA BAŞLADI

Bunun üzerine Karaçam Cem Y'den ayrıldı ancak bu durumu kendine yediremeyen ve takıntı haline getiren Cem Y, Karaçam ile sevgiliyken çektiği fotoğraflarla tehdit ederek şantaj yapmaya başladı. Küfür ve hakaretlere uğrayan Karaçam'ın evi, Cem Y. tarafından basıldı.

Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ, DAKİKALARCA DARBETTİ

Kadının kapıyı açmaması üzerine Cem Y, kapıyı kırarak zorla içeri girdi. Kadının boğazını sıkan Cem Y, Karaçam'ı dakikalarca darbetti. O sırada olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle Cem Y. etkisiz hale getirildi. Kadın şikayetçi olmak üzere hastaneden darp raporu aldı. Gözaltına alınan Cem Y'ye ifadesinin alınmasının ardından "Tehdit-hakaret", "Kasten yaralama", "Konut dokunulmazlığının ihlali" ve "Mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Cem Y, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KADININ PEŞİNİ BIRAKMADI

Cem Y., ailesinin yanına taşınan Karaçam'ı tehdit etmeye devam etti. Elindeki fotoğraflarla şantaj yapmaya devam eden Cem Y. ile Karaçam yeniden görüşmeye başladı. Ancak şiddetin dozu artınca Karaçam tekrar Cem Y'den ayrıldı. Yaklaşık 3 aydır psikolojik ve sözlü şiddet gören Karaçam, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti

"KEDİMLE BİLE TEHDİT EDİYOR"

Olayla ilgili konuşan Hatice Karaçam, "Bu videoyu paylaşıyorum. Çünkü başıma birşey gelirse bundan Cem Y. sorumludur. Şikayetçi olmama ve mahkemeye vermeme rağmen halen tehdit ve şantaja uğruyorum. Ben ailem, yakın arkadaşlarım ve kedim bile tehdit ediliyoruz. Benim yakın arkadaşlarıma benim fotoğrafların atılıyor, ben şantaj ve tehdite uğramak zorunda kalıyorum. Türkiye'de eğer kadınsanız maalesef bir yerde susturuluyorsunuz. Ne yapılırsa yapılsın sonuna kadar susmayacağım. Benim bu kadar şantaja maruz kalmamın sebebi, bana yaptıklarını eski kız arkadaşlarına da yaptıklarını kanıtlı bir şekilde ortaya çıkardığım için geldi. Bir USB belleği vardı ve içerisinde kızların uygunsuz görüntü ve fotoğrafları vardı. Ben onu ondan aldım. O da USB'nin bende olduğunu bildiği için beni tehdit ve şantajla susturabileceğini düşündü. Haksızlığa karşı susmadım hiçbir zaman da susmayacağım" dedi.

"EVİMDE RAHATÇA UYUYAMIYORUM"

Karaçam, "Yeri geldi benim sosyal medya hesabımdan herkese mesaj attı. Zaten tüm sosyal medya hesaplarımı kendi telefonundan açıyordu ve takıntılıydı. Telefonundan açtırmadığım zaman 'iş yerine gelirim, seni işinden ederim. Seni öldürürüm, evine gider kedini öldürürüm. Yine evinin kapısını kırıp seni döverim' diyordu. Bunları içinizde tutuyorsunuz ve kimseye anlatamıyorsunuz. Ben artık bu döngüden çok yoruldum. Son çare olarak bunu sosyal medyaya taşımaya karar verdim. Böyle video çekmek aklıma gelmedi. Video çekenlere de polis var niye çekiyorlar derdim. Ancak buraya taşımak gerektiğini anlamış oldum. İlgili birimlerin bu insanı artık benden uzaklaştırmasını ve Türkiye'de kadınların şantaja ve tehdide uğramaması için ciddi önlemler alınmasını istiyorum. Çünkü ben evimde rahatça uyuyamıyorum" diye konuştu.

Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti
Kaynak: DHA

Esenyurt, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kemal oz:
    Bunu yapan serbest kaldıysa!!!ben bu ülkede adaletin işlediğine zaten inanamıyordum şimdi tamamen emin oldum.. 70 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    nasıl serbest kalıyor anlamakta güçlük çekiyorum. ölmesi mi gerekiyor.. 66 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    sınavla hakedeni değilde mülakatla selamla önüne geleni hakim savcı yaparsan olacağı bu 49 2 Yanıtla
  • Alper Elma:
    krolariSevgili etmeyin kendinize bırakın onlar orman insani 30 0 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Adaletin olmadığı bir ülke yok olmaya mahkumdur 25 0 Yanıtla
  • qpvf786zkb:
    insan hayatı bu kadar basit olmaması lazım.böyle canileri serbest bırakırım diyen bir sistem.böyle insanlardan daha tehlikeli 12 0 Yanıtla
  • FATİH GENÇ:
    türkiye cumhuriyetinde adalet diye birseyin var olduğunu bana biri ispat edebilirmi bu hakim ve savcılar hangi adalet kitaplarını okudu çok merak ediyorum bu kadın yarın ölü bulunduğu zaman mı adalet mekanizması çalışacak bu ve bunun gibi vakalara göz yuman hakim ve savcılara sesleniyorum Allahında bir adaleti olduğunu sakın unutmayın. 9 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
Gözaltına alınan CHP’li başkan hakkında karar verildi Gözaltına alınan CHP'li başkan hakkında karar verildi
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Bahçeli’nin Öcalan’ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:45 Gözaltına alınan CHP’li başkan hakkında karar verildi Gözaltına alınan CHP'li başkan hakkında karar verildi
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
12:20 Bahçeli’nin Öcalan’ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir
10:51 Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
10:51 Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
10:40 Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
10:17 Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
09:55 Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
09:48 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
09:41 Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:22 8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 18:18:58. #7.13#
SON DAKİKA: Eski sevgilisi kapıyı kırıp boğazını sıkarak darbetti, dehşeti saniye saniye kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.