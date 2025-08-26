Ailesiyle kavga edince kendisini odaya kilitledi, devreye özel harekat girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ailesiyle kavga edince kendisini odaya kilitledi, devreye özel harekat girdi

Ailesiyle kavga edince kendisini odaya kilitledi, devreye özel harekat girdi
26.08.2025 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de ailesiyle ettiği kavganın ardından kendisini bir odaya kapatan adam, özel harekat polislerini alarma geçirdi. Saatler süren ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayan şahıs, ekiplerce zor kullanılarak odadan çıkartıldı. Bindirildiği ambulansın içerisinden annesine seslenerek "Bir şeyim yok, niye polisi arıyorsunuz?" diyen şahıs, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi'nde yer alan 2 katlı müstakil bir evin 1. katında oturan S.Ö. isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple ailesiyle kavga etti.

Eskişehir'de Aile İçi Kavga ve Özel Harekat Operasyonu

AİLESİYLE KAVGA ETTİ, KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Yaşanan kavganın ardından kendisini evin içerisindeki bir odaya kilitleyen şahsın kendisine zarar vermesinden endişelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin saatlerce ikna etmeye çalıştığı S.Ö., odadan dışarı çıkmadı.

Eskişehir'de Aile İçi Kavga ve Özel Harekat Operasyonu

DIŞARI ÇIKMAYINCA DEVREYE ÖZEL HAREKAT GİRDİ

Annesinin de sözlerine kulak vermeyen şahsın kendisini kapattığı odadan çıkartılması için adrese itfaiye ve Özel Harekat Timi sevk edildi. Özel harekat polislerini de dinlemeyen şahıs, ekiplerce zor kullanılarak odadan çıkartılarak ambulansa bindirildi. Mahalle sakinleri ise yaşananları endişeli gözlerle takip etti.

Eskişehir'de Aile İçi Kavga ve Özel Harekat Operasyonu

"NİYE POLİSİ ARIYORSUNUZ?"

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.Ö., ambulansın içerisinden annesine seslenerek, "Annecim, niye böyle yapıyorum ben? Size bir şeyim yok. Niye polisi arıyorsunuz? Allah aşkına, ne yaptım ben size?" dedi. Zaman zaman öfkelenerek sesini de yükselten şahıs, polis ekiplerince sakinleştirildi.

Eskişehir'de Aile İçi Kavga ve Özel Harekat Operasyonu

HASTANEYE KALDIRILDI

Kafasında küçük bir kanama olduğu görülen şahıs, ambulansta pansuman yapılmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Olaylar, 3-sayfa, Polis, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ailesiyle kavga edince kendisini odaya kilitledi, devreye özel harekat girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cagliari ile ilk maçına çıkan Semih Kılıçsoy son dakikada neye uğradığını şaşırdı Cagliari ile ilk maçına çıkan Semih Kılıçsoy son dakikada neye uğradığını şaşırdı
Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid 3 golle kazandı Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid 3 golle kazandı
Bu sezon bir ilk Geçen yıl Süper Lig’de olan takıma Amedspor’dan gol yağmuru Bu sezon bir ilk! Geçen yıl Süper Lig'de olan takıma Amedspor'dan gol yağmuru
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi
Ekiplerden kaçarken canından oldu Ekiplerden kaçarken canından oldu
20 yaşındaki genç tartıştığı annesini silahla vurarak öldürdü 20 yaşındaki genç tartıştığı annesini silahla vurarak öldürdü
15 bin nüfuslu ilçeye 71 milyon liralık hükümet konağı 15 bin nüfuslu ilçeye 71 milyon liralık hükümet konağı
Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti, Valilik soruşturma başlattı Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti, Valilik soruşturma başlattı
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum
TEM’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı TEM'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı
Popüler sohbet uygulaması Azar’a erişim engeli Popüler sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli

21:34
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için ’trajik kaza’ dedi
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi
19:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 01:17:48. #7.13#
SON DAKİKA: Ailesiyle kavga edince kendisini odaya kilitledi, devreye özel harekat girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.