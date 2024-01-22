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Eskişehir'de boş apart dairesinden kaçak çıktı: İşletmeciden ev sahiplerine korkuluk uyarısı - Son Dakika
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Eskişehir'de boş apart dairesinden kaçak çıktı: İşletmeciden ev sahiplerine korkuluk uyarısı

Eskişehir'de apart işletmecisi olan Ramazan Coşar, boş olan apart dairesine müşteriyle birlikte gittiğinde evde tanımadığı bir kişinin konakladığını fark etti. Durumu polise bildiren Coşar, şahsın kaçmasını engelledi. Polis ekipleri tarafından yapılan sorguda şahsın Kırıkkale'de bir market soygununa karıştığı tespit edildi. Dairenin işletmecisi, şahıs tarafından kirletilen tuvaleti ve diğer bölümleri temizlettirdi. Coşar, temizliğin ardından şikayetçi olmaktan vazgeçti.

22.01.2024 - 11:15,  Güncelleme: 12:59
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Eskişehir'de apart işletmecisi Ramazan Coşar,boş olandairesini kiracıya göstermeye çalışırken tanımadığı birinin kaldığını gördü. Dairenin işletmecisi, kaçak kalan şahsa evini temizletti, durumu polise ihbar etti.

52 yaşındaki apart işletmecisiRamazan Coşar'ın, Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi'nde bulunan ve 2 buçuk aydır camında kiralık ilanı bulunan dairesine müşteri çıktı. Daireyi kiralamak isteyen vatandaşla birlikte zemin kattaki dairenin kapısını açan Coşar, beklemediği bir görüntüyle karşılaştı.

ODA KAPISINI KAPATIP KAÇMASINI ENGELLEDİ

Evinin parkeleri üzerinde tanımadığı bir kişinin yattığını gören Coşar, şaşkınlığını atlattıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler gelene kadar odanın kapısını kapatan dairenin işletmecisi, şahsın kaçmasını da böylelikle önledi.

Adrese gelen polis ekipleri, şahsın 30 yaşlarında, isminin ise A.Ç. olduğunu belirlerken, yapılan sorguda Kırıkkale'de bir market soygununa karıştığı tespit edildi. Evini kontrol eden Coşar, merkezi ısıtmalı olan sıcak dairenin tuvaletinin ise kirli olduğunu gördü. Dairenin işletmecisi, şahıs tarafından kirletilen tuvaleti ve diğer bölümleri, A.Ç.'ye temizlettirdi. Ramazan Coşar, temizliğin ardından ise A.Ç. hakkında şikayetçi olmaktan vazgeçti.

Evde çok yoğun bir şekilde duman kokusu olduğunu söyleyen daire işletmecisi Ramazan Coşar, A.Ç.'nin eve ya kapıdan ya da balkon camından girmiş olabileceğini belirtti. Öte yandan Coşar, camında 'Kiralık' yazısı yazan ev sahiplerini uyardı.

"SORDUĞUMUZDA HİÇ CEVAP VERMEDİ"

Ramazan Coşar, olayla ilgili "Burası, iki buçuk aydır falan boşta. Biz iki buçuk aydır kirasını ödüyoruz. Müşteriye göstermeye geldiğimizde burada bir şahıs, montunu sermiş, kaloriferin dibinde sigarasını içiyor, yiyecek koymuş yanına biraz. Bir iki gündür burada ikamet ettiği de belli. Sorular sorduğumuzda hiç cevap vermedi. 'Çok özür dilerim' falan dedi sadece, 'bilmiyorum' dedi. Nerelisin diyoruz cevap vermiyor falan. Biz şüphelendik. Dışarıda kiralık yazısı yazdığı için boş olduğunu anlayıp girmiş olduğunu düşündük. Polis çağıralım dedik. Üzerinde bulunan evrakların içerisinde hırsızlıktan daha önce soruşturma geçirmiş. Bir polis tutanağı vardı daha önceden. Polis geldi, aramasının olmadığını söyledi. Biz de şikayetçi olmadık" dedi.

"ZEMİN KATLARDA KORKULUK OLMASI LAZIM"

Coşar, zemin kattaki dairelere korkuluğun öneminden bahsederken diğer ev sahiplerini şöyle uyardı:

"Daire de boş zaten. Zemin katlarda mutlaka korkuluk gibi bir şey olması lazım onu anladım ben. Evimizi de sık sık kontrol etmemiz gerekiyor. Cinayet olabilir, uyuşturucu olabilir. Her türlü aranan şahıslar son günlerde apartların kontrolünde polislerin yaptığı kontrollerde bu şahıslar aranıyor. Bu şahsın bir suçu yok belki ama gelip böyle yerleşip yaşayabilirler. Bu odayı kullanmış, lavaboyu kullanmış, banyoyu kullanmış. Yani normal gelip yaşamış burada.

Bilincim yerinde değilmiş gibi bir his vermeye çalışıyor. Çünkü muhtemelen uyuşturucu da almış. Polisler de aynı şeyi söylediler zaten. Kendisinde pek değildi, verdiği cevaplar sağlıklı değildi. Nereli olduğunu soruyoruz iki üç tane farklı farklı yer söylüyor. En son araması olmayınca polisler gönderdi. Ev boş olduğu için çalınan herhangi bir şey yok. Biz sadece araması var mı diye kontrol amaçlı çağırdık polisi. Burada yatmış sigara içmiş gördüğünüz gibi. Burada bir kül tablası vardı, attık siz gelmeden önce. Burada yaşamaya çalışmış, evsiz barksızsa çok sorun değil. Ama aranan bir şahıs ise büyük problem."

Eskişehir'de boş apart dairesinden kaçak çıktı: İşletmeciden ev sahiplerine korkuluk uyarısı
Eskişehir'de boş apart dairesinden kaçak çıktı: İşletmeciden ev sahiplerine korkuluk uyarısı
Eskişehir\'de boş apart dairesinden kaçak çıktı: İşletmeciden ev sahiplerine korkuluk uyarısı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de boş apart dairesinden kaçak çıktı: İşletmeciden ev sahiplerine korkuluk uyarısı - Son Dakika


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