\'\'Diyarbakırlı Ramazan Hoca\'\'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi

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İstanbul'un Fatih ilçesinde "Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'i başkası zannettiğini öne sürüp bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

"CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ BİR İNSAN PSİKOLOJİSİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRDİM"

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Erkan Baykut getirildi. Taraf avukatları ve Ramazan Pişkin'in kardeşi Mehmet Pişkin'de duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Baykut, ortaokul mezunu olduğunu ve inşaatta babasının yanında çalıştığını belirtti. Duruşmada savunma yapan Baykut, "Maddenin etkisindeydim. Saboor Muradı isimli kişiyi Ramazan Pişkin zannettim. Olayı cinsel istismara uğramış bir insan psikolojisi altında gerçekleştirdim. Daha öncede Ramazan Pişkin'i tanımıyordum. Olay esnasında içeri girince kendisine taş attım. Oda kendisini savunmaya kalkışınca korkudan kendimi bıçakla savundum. Kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum.

"HERHANGİ BİR DİNİ KURUMA MENSUP DEĞİLİM"

Olay sonrası oradan kaçtım. Ben askerliğimi yaptım. Olaydan önce hastanede psikolojik tedavi görmedim, ilaç da kullanmadım. Psikolojik rahatsızlığıma ilişkin bir raporum yoktur. Annem babam ayrıdır ben de sokakta kalıyordum ama bazen annemle birlikte bazen de babamın dükkanında kalırdım. Ben daha önce Ramazan Pişkin'i sosyal medyada görmüştüm. 2017 yılından itibaren uyuşturucu kullanıyordum sürekli. Herhangi bir dini kuruma mensup değilim. Bazen dinimi geliştirmek için televizyondan dini şeyler izliyordum. Biri beni bu olay için yönlendirmedi" dedi.

"SANIKTAN VE AZMETTİRENLERDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Ramazan Pişkin'in kardeşi şikayetçi Mehmet Pişkin, "Olayın yaşandığı gün ben Diyarbakır'daydım. Sanıktan ve azmettirenlerden şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim kardeşimin kimseyle husumeti yoktu. Namaz kılarken rükuda 3-4 dakika dururdu. Kardeşimin namaz sırasında rükuda öldürülmüştür. Kardeşim planlı bir şekilde bıçakla katledilmiştir" diye konuştu.

"DÜKKAN DIŞINA ÇIKINCA SANIK ÖNÜMDEN HIZLA GEÇTİ"

Tanık olarak dinlenen İbrahim Baştürk, "Sanığı tanımıyorum. Olay günü iş yerimde oturuyordum. Maktul işe dükkanlarımız yan yanadır. Bir gürültü oldu. Ben 'ne oldu hocayı mı dövüyorlar' dedim. Ben dükkan dışına çıkınca sanık önümden hızla geçti. Elinde bıçak olup olmadığını görmedim. Dükkana girdiğimde maktul yerde kan içindeydi. Namaz kıldığı tahta yerdeydi maktulde onun yanına yerdeydi. Kolları sıvalıydı ayakkabısı yoktu. Hocaya seslendim ses gelmedi bende ambulansı aradım. Kendisi yan yatıyordu, düz yatırıp üstüne bir şeyler örtüp nabzını kontrol ettim. Nabzı atıyordu kısa süre sonrada ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı. Ben daha önceden sanığı görmedim. Olay 10-15 saniye içerisinde oldu" ifadelerini kullandı.

SAVCI SANIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİNİ İSTEDİ

Savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanığın Ramazan Pişkin'e ait sosyal medyada yayınlanan videoları izlediği, olay tarihinden birkaç gün öncede maktulün işyerine gelerek keşif yaptığı anlatıldı. Olayı tek vuruşta öldürme kabiliyetine sahip bıçak ile maktulün işyerine gelerek Ramazan Pişkin'i tek başına gördüğü sırada bıçakla darbeleriyle öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğini ifade edildi. Savcı sanık Erkan Baykut'un "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Sanık Baykut, mütalaaya karşı savunmasında, "Tasarlayarak adam öldürmedim. Çelişki ifade vermedim" dedi.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti sanık Erkan Baykut'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. heyet sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapma talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri isimli iş yeri sahibi Ramazan Pişkin'in bıçakla yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi edinilmesiyle soruşturmaya başlanıldığı anlatıldı.

İddianamede, Ramazan Pişkin'in hastanede hayatını kaybettiği, olaya ilişkin görgü ifadesi sorulan İbrahim Baştürk elinde bıçak olan bir erkeği gördüğü, çay ocağını kontrol ettiğinde Ramazan Pişkin'in yaralanmış şekilde yerde gördüğüne dair ifadelerine yer verildi.

Olaya ilişkin yapılan kamera araştırmasında, şüphelinin belediye otobüsüne bindiği, Beyoğlu Bahariye Caddesinde bulunan İplikçi otobüs durağında indiği, İstiklal Mahallesi, Hacı Hüsrev Caddesi' ne doğru hareket ettiğinin tespit edildiği kaydedildi. İstiklal Mahallesi, Sebilci Sokak 16 numarada tespit edilen şüpheli Erkan Baykut'un evin banyosunda saklanırken yakalandığı bilgilerine yer veridi.

İddianamede, şüpheli Baykut'un ifadesinde, maktul Ramazan Pişkin'i tanımadığını, Saboor Muradı ismiyle tanıdığı kişi zannettiğini, bu kişinin de uyuşturucu satan, cinsel istismarda bulunan biri olduğunu, kendisine uyuşturucu verdiklerini ve 2021 yılından beri kendisine büyü yapıldığını düşündüğünü iddia etti. Olaydan 2 ay kadar önce babasının iş yerine 5 dakika mesafede Ramazan Hoca' nın Yeri isimli iş yerinde Ramazan Pişkin'i gördüğünü söyleyen şüpheli Baykut, yanına gidip kendisiyle konuştuğunda kendisini ilk başta iyi bir hoca olarak gördüğünü, ancak sohbetin devamında bu şahsın aslında Saboor Muradı olduğunu anladığını, bunun üzerine Saboor Muradı'nın kendisine geçmişte verdiği zararları hatırladığını, olay günü önce taş fırlattığını, Pişkin'in üstüne gelmesiyle kendisine zarar verebileceği düşüncesiyle bıçak çekerek yaraladığını ve kaçtığını söylediği belirtildi.

Şüphelinin daha önce olay yerinde görülmediği belirlendi. Şüphelinin kullandığı tespit edilen birden fazla telefon numaralarının incelemesinde, HTS kayıtlarında olaya ilişkin şüpheli bir tespit yapılmadığı da iddianamede yer aldı. Ramazan Pişkin'in kardeşlerinin şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, şüpheli Erkan Baykut'un "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.