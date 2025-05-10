İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası - Son Dakika
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İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası

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İnternetten tanıştığı A.K. için Bodrum'dan Mardin'e taşınan Fatma Kovan, 55 milyon liralık mal varlığını kaptırmıştı. Kendisini dolandırdığını iddia ettiği A.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve toplamda 55 milyon liralık malını geri almak için dava açan Kovan, ekrana ve gazetelere çıktıktan sonra ölüm tehditleri aldığını öne sürdü.

10.05.2025 09:58  Güncelleme: 14:57
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Bodrum'daki yaşantısını bırakarak Mardin'e taşındıktan sonra 55 milyon liralık mal varlığını uğruna hayatını değiştirdiği adama kaptıran Fatma Kovan, olayın medyaya yansımasının ardından tehdit mesajları ve telefonları almaya başladığını öne sürdü. Ölümle tehdit edildiğini kendisi için değil kızı için korktuğunu söyleyen genç kadın, eski eşinin Ukrayna'dan aldığı eczacılık diplomasının da sahte olduğunu iddia etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşarken internetten tanıştığı A.K. için Bodrum'dan Mardin'e taşınan Fatma Kovan, 55 milyon liralık mal varlığını kaptırmıştı. O zamanlar 1 yaşında olan kızının beşik kertmesi yapılmak istendiğini öğrenen Kovan, 2 yıl önce kızını alarak Mardin'den kaçmıştı. Kendisini dolandırdığını iddia ettiği A.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve toplamda 55 milyon liralık malını geri almak için dava açan Kovan, hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Hukuk mücadelesi sürdüren Kovan, uğruna Bodrum'daki yaşantısını bırakıp dini nikah kıydıkları A.K.'nin ve onun yakınlarının kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Tehditlerin mesajla ya da bilinmeyen numaralardan aranarak yapıldığını öne süren Kovan, kendisi için korkmadığını kızı için tedirgin olduğunu söyledi. Kızıyla birlikte sokağa çıktığında diken üzerinde durduğunu söyleyen genç kadın, bu konuya da yargıya taşıdı. Kovan, eski eşinin eczacılık diplomasının da sahte olduğunu iddia etti.

İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lirasını kaptıran genç kadın ölüm tehditleri aldığını iddia etti

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORUM"

Ekrana ve gazetelere çıktıktan sonra ölümle ilgili tehdit telefonları ve mesajları aldığını söyleyen Kovan, "Ben ekrana ve gazetelere çıktıktan sonra kendi aşiretinden çok fazla tehditler almaya başladı. Ölümle tehdit ediliyorum. Benim evimin ışığını dahi komşularıma soruyorlarmış. Bununla ilgili çok fazla mesaj alıyorum. Yine eski eşim yani beni dolandıran şahıs geçmişte yaptığı şeylerle ilgili çok fazla mesaj alıyorum. Haberden sonra mesaj atanlar oldu. Bazıları ismini vermek istemiyor. Bulundukları yerde korkuyorlar, insanlar evlenmiş barklanmış çoluk çocuğa karışmış. Ama onlar da bu insanın problemli olduğunu söylüyorlar. Bunlar bulundukları yerde aşiret olduklarını söylüyorlar" dedi.

"KIZIMI PARKA ÇIKARIRKEN KORKUYORUM"

Kendisi için değil kızı için korktuğunu söyleyen Kovan, "Benim bir tane evladım var. Bunların nerden çıkacaklarını ne yapacaklarını bilmiyorum. Sürekli sağıma soluma bakıyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Çünkü ben haklıyım. Yalan söylemedim. Kimseye iftira da atmadım. Ama benim evimin ışığını da soran, benim evde olup olmadığını da soran var. Bunları tanıyan insanlar bana tehdit mesajları atıyorlar. Bizim bulunduğumuz yer belli. Kızımla yaşıyorum. Kızımı parka çıkarırken korkuyorum. İnsanların yüzüne bakıyorum" diye konuştu.

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"ONUN ECZACILIK DİPLOMASI SAHTE"

Eski eşinin eczacılık diplomasının da sahte olduğunu öne süren Kovan, "Bu belge benim eski eşimin diploması. Eczacılık adı altında aldığı diploması. Bu sahte bir diploma. Bu para karşılığı alınmış bir diploma. Araştırıldığı öğrenilebilir. Bu şahıs hayatında bir kez Ukrayna'ya gitmiş bir insan. Soruyorum hayatında bir kez Ukrayna'ya gitmiş olan bir insan, hiç okul yüzü görmemiş bir insan bu diplomayı hak edebilir mi? Para karşılığında alınmış bir diploma. Eczacılık diploması. Bu insana buradan sesleniyorum, yetkililere yıllarca üniversitede dirsek çürüten insanlar adına sesleniyorum. Bu insan sözlü mülakata tutulsun. Bu diploma neyin diplomasıysa onun adına neyin diplomasıysa mülakata tutulsun. En basit bir ağrı kesicinin bile ne işe yaramadığını bilmeyen bir insandır. Bu diplomayı nasıl aldı. Ben merak ediyorum. Eczacılık yapmıyor. Ben ekrana gazetelere çıktıktan sonra da bununla alakalı mesajlar da aldım. Başka insanlara da eczacı olduğunu söylemiş" diye konuştu.

Eski eşinin mahremini başkasına anlattığını iddia eden Kovan, "Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Ben Türkiye'de yaşayan bir insanım. Hakkımız, hukukumuz, adalet var bu ülkede. Aşiret olduklarını söyleyen insanlara sesleniyorum. Bir insan kendi eşinin mahremini başkasına anlatabilirim mi? Böyle bir şey hiçbir ırkta, hiçbir dinde, hiçbir kültürde yoktur. Ben sorularımın cevabını istiyorum. Bununla ilgili kanıtlarım var. Bin anneyim, bin kadınım. Bu olayda en çok canımı yakan bir kızımın beşik kertiği olayıydı. İkincisi de bu. Bu insanın her şeyi sahtekarlık. Bu insan öncesinden beri böyleydi. Ben tanıyamamışım" dedi.

"55 MİLYONA YAKIN MAL VARLIĞIMI HİLELİ YOLLARLA ALDI"

Dolandırıcılık iddialarıyla ilgili davalarının sürdüğünü söyleyen Kovan, "55 milyona yakın mal varlığımı hileli yollarla elimden aldı ve beni dolandırdı. Bu davalar sonuçta bitecek. Her şey meydana çıkacak. Ben her konuda eminim. Adalete de inanıyorum. Bunun psikolojik durumunu herkesin takdirine bırakıyorum. Bir değil iki değil bin 500 tane kayıt. Ben her kayıtta kendi mahremimi duyuyorum. Ben bu insanın anne ve babasına baktım. Ben bu insana her türlü fedakarlığı yaptım. Namusumla şerefimle eş oldum. Ama bu insanın bu durumu tüm toplumun takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

Fatma Kovan'ın avukatı Erol Üstündağ ise "Bu haber sürecinden sonra gerek sosyal medyadan gerekse gizli telefondan olmak üzere müvekkilimiz birden fazla defa ölüm tehdidi aldı. Gizli numaralardan takip edildiğini söyleyenler oldu. Bununla ilgili de biz savcılığa suç duyurusunu yaptık. Soruşturma devam ediyor" diye konuştu.

İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Mardin, Bodrum, Hukuk, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası - Son Dakika

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