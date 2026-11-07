Fenerbahçe otobüsüne saldırıda 5 şüpheliye 39 kişiyi öldürmeye teşebbüsten dava açıldı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2015 tarihinde Rize deplasmanı dönüşü Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan otobüse Sürmene Viyadüğü mevkisinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamladı. 26 sayfalık iddianamede, aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 5 kişi hakkında, 39 kişiye karşı "Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs" ve otobüs sahibine karşı "Mala Zarar Verme" suçlarından cezalandırılmaları talebiyle dava açıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik 4 Nisan saldırısına ilişkin dosya yeniden incelemeye alındı. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin incelemesi sonucunda dosyaya ilişkin kanun yararına bozma süreci başlatıldı.

Yıllardır özellikle spor kamuoyunda tartışma konusu olan olayla ilgili yeniden açılan dosyada HTS (arama kayıtları) analizleri, baz istasyonu sinyal haritaları, olay yerindeki ayak izleri, kriminal incelemeler ve şüphelilerin çelişkili ifadeleri önemli deliller arasında yer aldı.

11 yıllık sessizlik HTS ve baz verileriyle bozuldu

Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlarının Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırılmasıyla derinleştirilen soruşturmada, savcılık olay gecesine ait dijital verileri ayrıntılı şekilde inceledi.

Şüpheliler Yusuf Ö., Hakan H., Emiral A., Özgür E. ve Özden R. K.'ın savunmalarındaki çelişkiler, teknik analizlerle değerlendirildi.

Şüphelilerin iletişim trafiği Nisan 2015'te zirve yaptı

Dosyadaki HTS analizlerine göre şüpheliler arasındaki genel iletişim trafiği en yüksek seviyeye 737 görüşmeyle Nisan 2015'te ulaştı. İletişimin en yoğun olduğu dönem ise saldırı gününü de kapsayan 30 Mart-5 Nisan 2015 tarihleri arasındaki 14. hafta oldu. Bu hafta içerisinde şüpheliler arasında toplam 345 görüşme gerçekleştirildi.

İddianamede, saldırı saati odaklı görüşme yoğunluğu da incelendi. Olay günü gerçekleşen 72 görüşmenin saatlik dağılımına göre iletişim trafiğinin 22.00-22.59 saatleri arasında, saldırının gerçekleştiği 22.18 ekseninde, 20 görüşmeyle günün en yüksek seviyesine ulaştığı ve tüm şüphelilerin bu iletişim trafiğinde aktif olduğu tespit edildi.

"Evdeydim" savunmasını baz istasyonları çürüttü

Soruşturma kapsamında, saldırı sonrası kaçış güzergahı olarak değerlendirilen Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi Seyrantepe mevkisinde ikamet eden şüpheli Yusuf Ö.'ün, aynı bölgede yaşayan akrabası E.Ö.'den olay günü akşam saatlerinde av tüfeği fişeği istediği bilgisi de dosyaya girdi.

Suçlamaları kabul etmeyen Yusuf Ö., olay akşamı evinde bulunduğunu ve saldırıyla ilgisinin olmadığını savundu. Ancak geriye dönük baz istasyonu kayıtları bu beyanla çelişti. Yusuf Ö. ve Özden R. K.'ın, olay sırasında Fenerbahçe futbolcuları ve teknik heyetinin bulunduğu otobüsle aynı baz istasyonlarından yoğun şekilde sinyal verdiği belirlendi.

Yusuf Ö.'ün olay saatinden hemen önce evinden ayrılarak olay yerine doğru hareket ettiği, rutin ikamet hareketliliğinin aksine saldırı sırasında Yemişli ve Soğuksu TV Vericileri baz istasyonlarından sinyal aldığı HTS ve baz analiz raporlarına yansıdı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen incelemede, BTK'dan temin edilen 54 farklı baz istasyonu ID numarasına ait veriler yeniden değerlendirildi. İnceleme sonucunda Yusuf Ö.'ün olay akşamı saat 22.15'ten önce, takım otobüsünde bulunan futbolcu ve teknik ekip personelinin yoğun olarak sinyal verdiği Sürmene Yemişli Mahallesi'ndeki baz istasyonlarından sinyal aldığı tespit edildi.

Bu bulgunun, olay günü evinde bulunduğunu ve saldırıyla ilgisinin olmadığını savunan Yusuf Ö.'ün ifadesiyle çeliştiği ve yeni delil niteliği taşıdığı değerlendirildi. Bunun üzerine Emre Al., Murat D., Nihat S., Tayfun K. ve Yusuf Ö. hakkındaki ek kovuşturmaya yer olmadığı kararının kaldırılması talep edildi. Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliği, 17 Temmuz 2026 tarihli kararıyla Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 Ağustos 2020 tarihli ek kovuşturmaya yer olmadığı kararını kaldırdı.

Rastgele ateş edilmedi: Saldırının önceden planlandığı değerlendirildi

İddianamede, Fenerbahçe futbolcuları ve teknik heyetini taşıyan otobüse yönelik saldırının rastgele gerçekleştirilemeyeceği, eylemin önceden planlanarak tasarlama kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

İddianameye göre, seyir halindeki otobüsün şoförünün vurulabilmesi için otobüsün planlanan olay yerine yaklaştığının önceden haber verilmesi gerektiği ifade edildi. Rize-Trabzon yolunun sahil yolu olması, sağ tarafının deniz, sol tarafının ise genellikle ormanlık araziyle çevrili bulunması ve otobüsün geçtiği sağ şeridin ormanlık alana uzaklığı dikkate alındığında, tüfeğin etkili mesafesinde atış yapılabilmesi için olay yerinin ve atış yapılacak alanın önceden belirlenmesi gerektiği belirtildi.

Yapılan çalışmalarda şüpheliler Hakan H., Emiral A. ve Özgür E.'ün, Fenerbahçe takım otobüsünün Trabzon'un Of ilçesinden geçtiği sırada otobüs güzergahındaki Of ilçesi İrfanlı Mahallesi dolgu alanında bulundukları tespit edildi.

İddianamede, bu üç şüphelinin otobüsün Of ilçesine giriş ve çıkışını takip ederek keşif ve gözcülük faaliyeti yürüttükleri, olay yerinde bulunan Yusuf Ö. ve Özden R. K. ile HTS kayıtlarına yansıyan görüşmeler gerçekleştirerek otobüsün olay yerine doğru ilerlediğine ilişkin bilgi aktardıkları öne sürüldü.

Hakan H. ve Özgür E. 'ün ilk ifadelerinde otobüsü yolda kalabalık görünce öğrendiklerini söylemelerine rağmen HTS kayıtları, baz bilgileri ve diğer ifadelerin bu beyanlarla çeliştiği, söz konusu açıklamaların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

Olay yeri, silah ve ayak izi bulguları

İddianameye göre, olay yerine yaklaşık 130 metre mesafedeki Devran Deresi içerisinde, üzerinde "Zafire" ibaresi bulunan 2495 seri numaralı, çift namlulu Superpoze 12 kalibre av tüfeği ele geçirildi. Tüfeğin namlusunda iki adet patlamış 12 kalibre kartuş bulunduğu belirtildi.

Olay yerindeki patika içerisinde tespit edilen ayakkabı izinin, Yusuf Ö.'ün ikametinin bulunduğu güzergahla uyumlu olduğu belirlendi.

Dosyada bulunan olay yeri inceleme raporları, Samsun Kriminal Polis Laboratuvarının uzmanlık raporları, Adli Tıp Kurumu raporu, CD İzleme, Çözümleme ve Değerlendirme tutanağı, delil tespit tutanağı ve olay yeri krokisine göre saldırıda kullanılan tüfeğin Superpoze 12 kalibre av tüfeği olduğu, otobüsün şoför mahallinin hemen sol tarafındaki camın tamamen kırıldığı ve ön camında yedi adet saçma izi ile delinme tespit edildiği kaydedildi.

Otobüs içerisinde dört adet, yaralanan şoförün damak kemiği ile burun septumunun aşağısında ise bir adet olmak üzere toplam beş tüfek saçması nüvesi bulundu. Kriminal incelemede söz konusu saçmaların iri saçma taneleri (şevrotin) olduğu belirlendi.

Adli Tıp ve kriminal raporlarına göre, tüfeğin iri saçmalarının etkili mesafesinin yaklaşık 150 metre olduğu, saldırıda ateş edilen nokta ile otobüs arasındaki mesafenin ise 40 metre olduğu tespit edildi. Böylece saldırının tüfeğin etkili mesafesi içerisinde gerçekleştirildiği değerlendirildi.

"39 kişiye karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs"

İddianamede, otobüs şoförünün doğrudan kafa bölgesinin hedef alındığı, damak kemiği ile burun septumunun aşağısından tüfek saçmalarına ait nüvelerin çıkarıldığı kaydedildi.

Şoför Ufuk K. hakkında düzenlenen adli muayene raporunda, entübe edildiği ve yaralanmasının hayati tehlike oluşturduğu belirtildi. İki atışın da doğrudan şoför mahalline yapılması, hedef alınan bölgenin kafa bölgesi olması ve şoförün vücudundan saçma nüvesi çıkarılması nedeniyle saldırganların doğrudan öldürme kastıyla hareket ettikleri değerlendirildi.

Savcılık, şehirler arası yolda yüksek hızla seyreden otobüsün şoförünün hayatını kaybetmesi veya aracı kontrollü şekilde durduramayacak hale gelmesi durumunda otobüsün sağ taraftaki denize düşebileceği, şarampole yuvarlanabileceği ya da viyadükten aşağı düşebileceği ihtimalini de değerlendirdi.

Bu nedenle saldırının yalnızca şoföre yönelik olmadığı, otobüste bulunan şoför dahil 39 kişinin hayatını tehlikeye soktuğu ve şüphelilerin 39 müştekiye karşı müştereken öldürme kastıyla ve tasarlayarak hareket ettikleri belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin birlikte suç işleme iradesiyle gerçekleştirdikleri tek bir fiil kapsamında, otobüs sahibi dışındaki 39 müştekiye karşı ayrı ayrı "Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs", İsmail Kopuz'a karşı ise "Mala Zarar Verme" suçlarını işledikleri ileri sürüldü.

Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesinde düzenlenen farklı neviden fikri içtima hükümleri kapsamında, tek bir fiille birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan şüphelilerin en ağır cezayı gerektiren tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmaları gerektiği ifade edildi.

Şüphelilerin suçları işlediklerine ilişkin deliller arasında HTS analiz raporları, görüşme esnasında bulundukları konumlara ilişkin baz bilgileri, birbirleriyle ve dosyada mevcut baz kayıtlarıyla çelişen beyanları, olay yeri inceleme raporları, uzmanlık raporları, Adli Tıp Kurumu raporu, CD izleme, çözümleme ve değerlendirme tutanağı, delil tespit tutanağı, olay yeri krokisi ve tüm dosya kapsamının bulunduğu bildirildi.

Savcılık tarafından saldırıda kullanılan tüfeğin müsaderesine, yani mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilmesi istendi. Dava dosyası Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

2015 yılındaki saldırının detayları

4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ardından, sarı-lacivertli kafileyi taşıyan 53 DE 618 plakalı otobüs, Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi viyadük mevkisine geldiği sırada av tüfeğiyle hedef alınmıştı.

Açılan ateş sonucu otobüs şoförü Ufuk K. sol şakağından ağır yaralanmış, otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyet büyük bir tehlike atlatmıştı. Yaralanmasına rağmen otobüsü kontrollü şekilde durdurmayı başaran şoför, otobüsün şarampole yuvarlanması veya denize düşmesi ihtimalinin önüne geçmişti.

Saldırıda kullanılan "Zafire" ibareli 12 kalibre çift namlulu av tüfeği, olay yerinden yaklaşık 130 metre uzaklıktaki Devran Deresi içerisinde patlamış kartuşlarla birlikte ele geçirilmişti.

Soruşturma sürecinde 2020 yılında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine rağmen dosya yeniden ele alınarak HTS ve baz istasyonu verileri üzerinden kapsamlı bir inceleme yapıldı. 2026 yılında elde edilen yeni deliller doğrultusunda takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma derinleştirildi.

İddianamede şüphelilerin eylemi birlikte ve önceden planlayarak gerçekleştirdikleri değerlendirilirken, 12 klasörden oluşan delil dosyasıyla birlikte olayla ilgili mahkeme süreci başladı. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.