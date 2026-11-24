Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta 28 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasına ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davada bilirkişi raporunu sunan Gemi Makineleri İşletme Mühendisi ve Uzak Yol Başmühendisi Volkan Varışlı, geminin bölme kapılarının kapalı olması halinde geminin batmayacağını ve geminin 2002 yılında gemi siciline "enkaz" olarak kaydedildiğini belirtti.

KKTC'de 30 Ağustos'ta Girne açıklarında 28 kişinin yaşamını yitirdiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin davada 9 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmada tutuklu yargılanan şirket direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Serkan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov hazır bulundu.

Duruşmada Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) akademisyeni, Gemi Makineleri İşletme Mühendisi ve Uzak Yol Başmühendisi Volkan Varışlı, geminin batmasına ilişkin hazırladığı iki ayrı bilirkişi raporunu ve Fransız klas kuruluşuna ait sertifikayı mahkemeye sundu.

Savcı Doğa Tokay'ın sorularını yanıtlayan Varışlı, geminin iskele burun kısmının kopması, su alan bölümleri ve beklenenden daha kısa sürede batmasına ilişkin teknik incelemelerini elektronik animasyonlar üzerinden mahkemeye aktardı. Sayısal verilerden yararlanılarak hazırlanan iki rapor ve bir USB bellek mahkemede delil olarak kaydedildi.

"Kapılar kapalı olsa gemi batmayacaktı"

Gemilerin batmamak üzere tasarlandığını ve uluslararası kuralların da buna göre belirlendiğini ifade eden Varışlı, yaptığı teknik hesaplamalar sonucunda geminin bölme kapılarının tamamen açık olduğu kanaatine vardığını belirtti. Geminin her iki burun kısmında kırılma meydana gelmesi halinde dahi bölme kapılarının kapalı olması durumunda batmayacağı yönünde görüş bildiren Varışlı, "Kapılar kapalı olsa gemi batmayacaktı" dedi.

"Gemi bu hasarla 76 seferi de yapmaması gerekirdi"

Geminin bodoslama bölgesinde su seviyesinin altına kadar uzanan dikey bir hasar bulunduğunu belirten Varışlı, gemide yapılan tamiratın kurallara uygun olmadığını, hem iskele hem de sancak tarafında açıklık oluşmuş olma ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyledi. Muhtemel tamirat tarihi olarak değerlendirdiği 17 Haziran'dan 30 Ağustos'a kadar gerçekleştirilen 76 seferin gemideki yapısal yorulmaya katkı sağladığını ifade eden Varışlı, kazanın bu seferlerden herhangi birinde de meydana gelebileceğini belirtti. Varışlı, "Şartlar en iyi ortamda gerçekleşse bile derin sularda daha büyük daha vahim sonuçlar doğabilirdi" ifadelerini kullandı. Kazanın mevcut hasarın gerektiği şekilde tamir edilmemesinden kaynaklandığı yönünde görüş bildiren Varışlı, "Gemi bu hasarla 76 seferi de yapmaması gerekirdi" dedi.

Lapta ve Çamlıbel'de bulunan parçaların Filo Jet'e ait olduğu belirlendi

KKTC Meteoroloji Dairesi'nden temin edilen verileri, Optimus Prime gemisi tarafından kaydedilen su altı görüntülerini ve denizden çıkarılan parçaları incelediğini belirten Varışlı, Lapta ve Çamlıbel'de bulunan parçaların Filo Jet'in burun kısmına ait olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Kütüğe çarpma iddiası bilirkişiye soruldu

Savcı Tokay'ın geminin bir kütük parçasına çarptığı yönündeki iddiaya ilişkin sorusunu yanıtlayan Varışlı, sağlam bir burun yapısında çarpma sonucu ezilme, çökme veya sürtünme meydana gelebileceğini ancak geminin dış kaplamasının kalkmasında suyun etkili olduğunu belirtti. Varışlı, bodoslama bölgesindeki mevcut hasara dikkat çekti.

Filo Jet 2002 yılında gemi siciline "enkaz" olarak kaydedilmiş

Duruşmada geminin geçmişine ilişkin bilgiler de gündeme geldi. Filo Jet olarak kullanılan geminin 2002 yılında gemi siciline "enkaz" olarak kaydedildiği belirtildi. Geminin Haziran 2026'daki teknik sörvey sürecinde tersaneye çıkarılmadığı bilgisi de mahkemeye aktarıldı.

Zanlı avukatlarından Bahar Ersözer'in sorusu üzerine Varışlı, geminin KKTC'de sicil kaydının yapılabilmesi için düzenlenen bazı belgelerde geminin enkaz olarak devredildiğine ilişkin ifadeler bulunduğunu gördüğünü söyledi.

Geminin sefere çıkma kararını kimin verdiği sorgulandı

İkinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın avukatı Buğra Altan, tahkikat polisi Mehmet Mannaş'a geminin sefere çıkmasına kimin karar verdiği ve müvekkilinin seferi iptal etme yetkisinin bulunup bulunmadığına ilişkin sorular yöneltti.

Türkiye'de olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerin durdurulmasına ilişkin bir karar bulunup bulunmadığını da soran Altan, erişime kapatılan elektronik postaları gündeme getirerek soruşturmanın yetersiz kaldığını ve ağır ilerlediğini ileri sürdü.

Zanlı avukatlarından kurtarma çalışmalarına ilişkin iddialar

Müvekkilinin geminin tahliye emrini verdiğini ancak bu bilginin ifadesine geçirilmediğini ileri süren Altan, ikinci kaptanın can sallarının açılmasında da önemli rol oynadığını belirtti. Altan, kurtarma ekiplerinin olay yerine geç ulaştığını ve helikopterin oluşturduğu rüzgarın geminin batmasını hızlandırdığını iddia etti. Tahkikat polisi Mannaş ise bilirkişi raporlarında söz konusu iddiayı çürütecek bulgular bulunduğunu belirtti.

Sekiz zanlının avukatı olan Ersözer de kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığını ileri sürerek, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti'ne yönelik suçlamalarda bulundu. Bazı yolcuların ifadelerini mahkemede okuyan Ersözer, yolcuların uzun süre denizde kurtarılmayı beklediğini iddia etti. Ersözer ayrıca gemide yapılan tamirattan Liman Başkanlığı'nın haberdar olduğunu ileri sürdü.

Suçlamanın ağırlaştırılmasına itiraz

9 sanığa yöneltilen "kasten öldürme" suçlamasını da sorgulayan Altan, müvekkilinin uzun süredir ülkede bulunduğunu ve 2016 yılından bu yana sabıkasının olmadığını belirtti. Altan, polisin kamuoyu baskısı altında kalarak suçlamayı ağırlaştırdığını ve zanlıların teminata bağlanmasını engellemeye çalıştığını ileri sürdü.

Zanlı avukatı bilirkişinin mesleki yeterliliğini sorguladı

Bilirkişi Varışlı'ya sorular yönelten zanlı avukatı Ersözer, gemiye ilişkin fotoğraflar göstererek hazırlanan raporun gerçeği yansıtmadığını ve varsayımlara dayandığını iddia etti. Gemiye ait olduğunu ileri sürdüğü görselleri mahkemeye sunmak isteyen Ersözer'in talebi yargıç tarafından reddedildi. Ersözer ayrıca geminin ön kısmının animasyondaki görüntüler ve mevcut gemi planlarıyla örtüşmediğini ileri sürdü. Varışlı'nın mesleki yeterliliğini de sorgulayan Ersözer, bilirkişinin sertifikasının geçerlilik süresinin dolduğunu iddia etti. Varışlı ise uzak yol başmühendisi olduğuna ilişkin belgeyi mahkemeye sundu. Ersözer'in bilirkişi raporunun hata payı bulunup bulunmadığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Varışlı, mevcut tüm verileri dikkate alarak raporu hazırladığını söyledi.

Savcı ile zanlı avukatı arasında gerginlik

Duruşmada Savcı Tokay ile zanlı avukatı Ersözer arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle duruşmaya ara verildi.

Polis, zanlıların 3 aya kadar cezaevine gönderilmesini talep etti

Tahkikat polisi Mannaş, zanlıların Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) kapsamında sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan itham edildiklerini açıkladı. Soruşturma kapsamında yolcu manifestosu, gemi sicil belgeleri, şirket belgeleri, yolcu ifadeleri ve dijital kayıtların da aralarında bulunduğu 27 delili mahkemeye sunan Mannaş, geminin kara kutusu olarak bilinen VDR cihazında 57 güne ait ses kaydı bulunduğunu belirtti. Tahkikatın tamamlandığını açıklayan Mannaş, zanlıların serbest bırakılmaları halinde ülkeden kaçma ve tahkikata etki etme ihtimallerinin bulunduğunu belirterek, 3 ayı geçmeyen süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Yaklaşık 8 saat süren duruşma yarına ertelendi

Girne Kaza Mahkemesi'nde saat 10.30'da başlayan teminat duruşması, yaklaşık 8 saatin ardından sona erdi. Mahkeme, duruşmayı yarın saat 10.30'a erteledi.