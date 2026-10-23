Filo Jet faciası soruşturmasında 9 zanlının tutukluluğu 7 gün daha uzatıldı - Son Dakika
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Filo Jet faciası soruşturmasında 9 zanlının tutukluluğu 7 gün daha uzatıldı

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Girne açıklarında 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciası soruşturmasında VDR kayıtlarında dümen arızası ve su alma bulguları ortaya çıktı. Mahkeme, 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasına ilişkin soruşturmada eminin sefer sırasında yaşadığı dümen arızaları, su alma durumu, mürettebat arasındaki konuşmalar ve geminin teknik eksikliklerine ilişkin bulgular ortaya çıktı. Mahkeme, 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Kazada kaybolan bir kişinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından aranmasına devam edilirken, olayla bağlantılı 9 zanlı dokuzuncu kez mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye geminin direktörü Ali Özdülger, birinci kaptanı Mustafa Öz, ikinci kaptanı Merve Nur Seraslan, baş makinisti Zeki Öz, ikinci makinisti Metin Gül ile mürettebat üyeleri Serkan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov çıkarıldı. Mahkemede soruşturmaya ilişkin bulguları polis müfettişi Mehmet Mannas aktardı. Zanlıların tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet verme suçlaması kapsamında soruşturulduğu belirtildi.

VDR cihazındaki 68 günlük kaydın 32 günü incelendi

Polis müfettişi Mehmet Mannas, geminin VDR cihazında 68 günlük kayıt bulunduğunu, bunların 32 günlük bölümünün incelendiğini açıkladı. İncelenen kayıtlar arasında geminin dümen sistemi, sancak ve diğer teknik donanımlarına ilişkin konuşmaların bulunduğu belirtildi. VDR cihazındaki ses ve veri kayıtlarının incelenmesinin sürdüğünü ifade eden Mannas, cihazdan elde edilen verilerin soruşturmanın önemli bir bölümünü oluşturduğunu kaydetti. Geminin sefer sırasında meydana gelen olaylarına ilişkin ses kayıtlarında, yolcuların durumu ve mürettebatın müdahalelerine yönelik konuşmaların da tespit edildiği aktarıldı.

VDR kayıtlarında dümen arızası konuşmaları

Mahkemede aktarılan bilgilere göre, VDR ses kayıtlarında geminin dümen sisteminde yaşanan arızalara ilişkin konuşmalar tespit edildi. Geminin ön konsolunda iki, joystick bölümünde ise bir dümen kontrolünün bulunduğu belirtildi. Kayıtlarda dümen arızasının devam ettiğine ilişkin konuşmalar yer aldığı, ilgili makinistin tespit edilmesinin ardından bu konuda ifadesinin alınacağı kaydedildi.

VDR kayıtlarında geminin başka bir gemiye çok yaklaştığına ilişkin konuşmaların da bulunduğu açıklandı. Ses kayıtlarında geminin diğer gemiye 250 metre kadar yaklaştığının konuşulduğu belirtildi.

Dümen arızasının şirkete bildirildiği ifadesi

Duruşmada, gemideki dümen arızasının şirkete bildirilip bildirilmediği de gündeme geldi. Avukat Bahar tarafından yapılan sorgulamada, dümen arızasının şirkete bildirildiğine yönelik ifade bulunduğu aktarıldı. Gemide meydana gelen arızaların bağlı bulunulan bayrak devletine, klas kuruluşuna ve şirkete bildirilmesi gerektiği belirtildi. Geminin 2 Haziran 2026 tarihinde klas kuruluşu tarafından belgelendirildiğine ilişkin bilgi de mahkemeye sunuldu.

Geminin su aldığına ilişkin konuşmalar tespit edildi

VDR kayıtlarında geminin su aldığına ilişkin konuşmaların da bulunduğu açıklandı. Mahkemede, gemideki mürettebat arasında "Burada bir tek biz tamız,geriye kalan her şey yarım" olduğuna yönelik konuşmalar bulunduğu belirtildi. Bunun yanı sıra kayıtlarda, "Şirket kendi işinin peşinde" ve "Gemi batacak" şeklindeki ifadelerin yer aldığı aktarıldı. Polis, geminin su alması ve batma sürecine ilişkin konuşmaların inceleme kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Kaptana geri dönme çağrısı

Mahkemede aktarılan VDR kayıtlarında, bir yolcunun kazadan önceki günlerde kaptana geri dönülmesi yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi. Geminin arka bölümünde bir kadının bayıldığına ilişkin konuşmaların bulunduğu, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın söz konusu yolcuya müdahale ettiğinin kayıtlara yansıdığı ifade edildi. Ayrıca gemide yaşanan olaylar sırasında mürettebat arasında geçen konuşmaların incelendiği bildirildi.

İkinci makinistin konuşmaları kayıtlarda

Mahkemede, ikinci makinist Metin Gül'ün gemideki mürettebatla yaptığı konuşmalara ilişkin de bilgi verildi. Polis, birinci zanlı Ali Özdülger ile beşinci zanlı Metin Gül arasında geçen konuşmaların tespit edildiğini açıkladı. Bu konuşmaların soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Mayday çağrısı da inceleme altında

Duruşmada, gemiden yapılan acil yardım çağrısına ilişkin kayıtlar da gündeme geldi. Geminin HTS sistemi üzerinden yapılan "Mayday" çağrısının duyulduğu ve bu kaydın da soruşturma kapsamında incelendiği bildirildi. Ayrıca gemide kaza sırasında çekilen videoların hangi saatlerde kaydedildiğinin araştırıldığı belirtildi.

Sintine pompaları ve alarm sistemi araştırılıyor

Soruşturma kapsamında geminin sintine pompaları ve su seviyesi alarm sisteminin de incelendiği açıklandı. Mahkemede, gemide sintine pompalarının bulunduğu, suyun belirli bir seviyeye ulaşması halinde alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi. Ayrıca gemide su sızdırmazlık şartının bulunduğu ifade edildi. Geminin iki jeneratöre sahip olduğu, bunlardan birinin çalışmaması halinde diğerinin devreye girebildiği bilgisi de mahkemede aktarıldı.

Fiber donanımın tamirine ilişkin açıklama

Duruşmada geminin fiber donanımına ilişkin teknik değerlendirmeler de gündeme geldi. Mahkemede aktarılan bilgilere göre, fiber donanımda yapılacak tamiratların tersanede ve uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi. Geminin parçaları üzerinden teknik tespitler yapılacağı, bu konuda uzmanlardan rapor alınacağı açıklandı.

İkinci kaptanın şirketle görüşmesi inceleniyor

Mahkemede, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın şirketle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ayrıntılar da ele alındı. Seraslan'ın şirkete e-posta gönderdiği, ancak e-postanın açılmadığı, gönderinin geri döndüğü ve içeriğine erişilemediği belirtildi. VDR kayıtlarında ikinci kaptanın aleyhine değerlendirilen konuşmalar bulunduğu da mahkemeye aktarıldı. Duruşmada, gemideki arızalardan şirketin sorumlu olduğuna ilişkin değerlendirmeler de gündeme geldi.

Baş makinistin geçici görevle geldiği belirtildi

Mahkemede baş makinist Zeki Öz'ün gemiye ikinci seferi için geldiği ve geçici olarak görev yaptığı belirtildi. Mürettebat üyelerinden Raşat İbrahimov'un ise 15 Ağustos'ta işe başladığı, gemide henüz yeni olduğu bilgisi aktarıldı. Duruşmada geminin kaptanı ve sorumlularının görev ve yetkilerine ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

Deniz Hukuku Bilirkişisi görevlendirildi

Polis, kazanın teknik ve hukuki yönlerinin araştırılması amacıyla Deniz Hukuku Bilirkişisi görevlendirildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında Türkiye'den bir bilirkişi heyetinin gelmesi için girişimde bulunulduğu, ilgili makamlara isim listesinin gönderildiği belirtildi. Heyetin KKTC'ye gelerek gemi üzerinde incelemelerde bulunacağı ve rapor hazırlayacağı aktarıldı. Ayrıca geminin bağlı bulunduğu bayrak devleti, klas kuruluşu, güvenlik donanımı ve teknik bakım işlemleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Limanlar Dairesinin olası kusurlarının da araştırıldığı, kusur tespit edilmesi halinde gerekli soruşturmanın yapılacağı kaydedildi.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden rapor alınacak

Duruşmada, üç zanlı hakkında Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden rapor temin edileceği açıklandı. Zanlıların sağlık durumlarına ilişkin gerekli notların alındığı, raporların soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.

VDR verileri ve teknik raporlar bekleniyor

Polis, soruşturmanın 54'üncü gününde VDR cihazından elde edilen bazı arızalara ilişkin kayıtların da mahkemeye sunulduğunu belirtti. Cihazın geminin konumu, pusulası, karaya yanaşma durumu ve rotasına ilişkin bilgileri kaydettiği, ayrıca geçici ve kalıcı alarm sistemlerinin bulunduğu ifade edildi. Geminin üst güvertesinde bulunan ses kayıtlarının da incelemeye alındığı açıklandı. Soruşturma kapsamında hava raporları, VDR arıza kayıtları, ses kayıtları, geminin hasar durumu ve meteorolojik şartları içeren kapsamlı bir rapor hazırlanacağı bildirildi. Polis, geminin teknik donanımı, arızaları ve bakım işlemleriyle ilgili incelemelerin sürdüğünü, yeni bilirkişi raporlarıyla soruşturmanın genişletileceğini kaydetti.

Önceki kazaya ilişkin soruşturma sürüyor

Duruşmada, geminin daha önce karıştığı kazaya ilişkin soruşturmanın da devam ettiği açıklandı. Bu kapsamda bir kişinin daha aranan şahıslar arasına alındığı belirtildi.

Dokuz zanlıya 7 gün ek tutukluluk

Polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, VDR kayıtlarının incelenmesinin ve bilirkişi raporlarının hazırlanmasının sürdüğünü belirterek zanlıların tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme, direktör Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat üyeleri Serkan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov'un 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Kaynak: İHA
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