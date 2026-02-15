Fırtına Ayvacık\'ı Vurdu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle dalgalar adeta denizle karayı birleştirdi.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde lodos fırtınası denizde yüksek dalgalar oluşurdu. Denizdeki sert dalgalar karayla birleşti, beldede sahil kesimi sular altında kaldı. Mıhlı ve Sahil mahallelerinde birçok evi su bastı. Öte yandan, sahil şeridinde ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Dalgaların boyu 2 metreyi aşarken bir tekne denizden dalgalar eşliğinde karaya kadar çıktı. - ÇANAKKALE