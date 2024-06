Gaziantep'te İş Yerine Silahlı Saldırı: Sanıklar Tahliye Edildi

3.Sayfa

Gaziantep'te faaliyet gösteren bir iş yeri 11 Şubat tarihinde motosikletli saldırganlarca AK-47 (kalaşnikof) tipi uzun namlulu silahla kurşun yağmuruna tutuldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada tutuklu olarak yargılanan sanıklar ilk duruşmada tahliye edilirken saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Olay 11 Şubat tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesinde Otomobil bayisinde meydana geldi. 27 AOZ 326 plakalı motosiklet ile gelen 2 şahıs tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda motosikletin arkasında oturan şüpheli şahıs tarafından iş yerine AK- 47(kalaşnikof) tipi uzun namlulu silahla 46 el ateş edildi. Şans eseri yaralanan kimse olmadı. İş yerinde 10 milyon TL'lik te hasar meydana gelirken iş yerinde bulunan 5 adet sıfır araç ise kullanılamaz hale geldi. Saldırı anına dair görüntüler bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İki kişinin bulunduğu 27 AOZ 326 plakalı motosiklette arkada oturan kişinin uzun namlulu silahla ateş ettiği görüntülerden tespit edildi.

Saldırganlar yakalandı, suçlamayı reddetti

Saldırıda kalaşnikof tipi uzun namlulu otomatik silah kullanılması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüphelilerin motosikletle yola çıktıkları ve iş yerinin önüne gelerek taradığı görüldü. Ekipler tarafından şüphelilerin kimliği tespit edilerek saldırganlardan M.G. ve Ö.P. düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yağma, çalışma hürriyetini ihlal, mala zarar verme ve nitelikli ruhsatsız silah bulundurma (kalaşnikof) suçlarından işlem yapılarak adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanıklara tahliye

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından, iddianame hazırlanarak M.G ve Ö.P hakkında Gaziantep 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklar hakkında ayrı ayrı 'yağma' suçundan 6 yıldan 10 yıla, 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar, 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. 23 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar, hakim karşısına çıktı. Sanıklar, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti ise delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, suç vasfının sanıklar lehine değişme ihtimali olmaması, sanıkların tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurarak M.G. ve Ö.P.'nin tahliyelerine karar verdi.

"Silahlı saldırılar da son dönemde artmış durumda"

Verilen cezaların yetersiz oluşunun ülke genelinde bu tip silahlı saldırıları arttırdığını belirten Avukat Abdulrezzak Alpşahin sanıkların beraatine tepki gösterdi. Alpşahin,"Müvekkilimin iş yerine 11 Şubat 2024 tarihinde uzun namlulu silahlarla bir saldırı gerçekleştirildi. 46 adet kalaşnikof mermisi kullanılan olayda müvekkilimin 5 adet sıfır aracı kullanılamaz hale gelirken müvekkilimin ticari itibarı zedelendi. Bu olay sonrasında emniyet gerekli tahkikatı yaparak şüphelileri yakaladı. Şüpheliler 4 aylık tutukluluk süresinin ardından 11 Haziran 2024 tarihinde Gaziantep 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada tutuklu sanıklar tahliye edildi. Bu olay toplumda son dönemde gündem olan Türkiye'deki suçluluk oranlarının artmasının somut örneklerinden bir tanesidir. Zira toplumda cezasızlık, fiile göre sanıkların ceza almaması yönünden veya az cezayla kurtulma durumu, bu da toplumda suça yönelme, suça teşviki arttırmış durumdadır. Bu olayda müvekkilin oluşan zararının sebebidir. Maalesef ki bu silahlı saldırılar da son dönemde artmış durumda. Yargının hantal olması, kısa tutukluluk süresi, yakalanamama durumları bu olayların artmasında sebep olan bir unsurdur. Bizim somut olayımızda da 4 ay tutuklu kalındıktan sonra serbest bırakıldılar" ifadelerini kullandı.

"Yargının gerekenleri yapacağını ümit ediyoruz"

Gerekli itirazların yapıldığını söyleyen Avukat Alpşahin, itirazların değerlendirileceğini düşündüğünü aktararak, "Bu olay nedeniyle meydana gelen maddi zararın dışında müvekkilin ticari itibarı zedelenmiştir. Can ve mal güvenliği tehlikeye düşmüştür. Bununla ilgili Gaziantep 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kararları vicdanları yaralayacak seviyededir. İddia makamları gerekli itirazları sundu. Bizde olayın sıcağıyla gerekli itirazlarımızı sunduk. Toplumda oluşan cezasızlık halinin ortadan kalkması adına itirazların değerlendirileceğini düşünüyoruz. En azından ümit ediyoruz. Müvekkilim böyle bir olayla muhattap kaldı. Gaziantep'te çalışan iş adamı vasfındaki kişilerin can ve mal güvenliğinin tesisi açısından bu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gaziantep'te ve Türkiye genelinde bu tip olaylar arttı. İnsanların iş çalışma hayatı serbestliği bu şekilde tesis edilebilir. Bizim olayda ise yağma, mala zarar verme, ateşli silahlar kanunundan muhalefet gibi suçlardan soruşturma yapılması, yargılama yapılmasına rağmen takribi alınacak ceza 15 yıl civarında iken tahliye yönüyle karar verilmesi adalet yönüyle can acıtıcı durumdadır. Biz itirazlarımızı sunduk yargının gerekenleri yapacağını ümit ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP