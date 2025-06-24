Ateşkes başladı! İran: İsrail başlattı, biz bitirdik

ABD Başkanı Trump'ın tarafların 'ateşkes' anlaşması yaptığına dair açıklamasının ardından, İran sabah saatlerinde İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlattı. Birçok noktada patlamalar meydana gelirken, ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Bu saldırının ardından İran ateşkesin başladığını açıkladı.

SON SALDIRIYI İRAN YAPTI

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını belirtirken İsrail ordusu İran'dan bir salvo daha füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Beerşeba şehrinin füzelerle vurulduğu saldırıda 11 kişi öldü yüzlerce kişi yaralandı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: ATEŞKES BAŞLADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurdu. Fars Haber Ajansı, Telegram sayfasından gelişmeyi "Ateşkesin Başlangıcı" başlığıyla duyurdu. Duyuruda, "İran'ın son füzelerinin isabet etmesi, siyonistlerden çok sayıda ölü ve yaralı olmasının ardından, ateşkesin başlangıç zamanı Tahran saatiyle 07.30 diye belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Ateşkesin başladığının duyurulmasının ardından İran'ın bir kez daha İsrail'e füze saldırısı düzenlediği belirtildi. Buna karşın, İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İran'dan düzenlenen son füze saldırısı üzerine kuzey bölgelerinde alarmlar çaldı. İran'ın son füze salvo saldırısında kuzeyde herhangi bir yaralı, can kaybı olmadığı aktarılırken İsrail ordusu bu bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceğini duyurdu.

İRAN: İSRAİL BAŞLATTI BİZ BİTİRDİK

İran ateşkese dakikalar kala gerçekleştirdiği saldırının ardından ise "İsrail başlattı, biz bitirdik. İsrail'e son darbeyi vurduk" açıklamasında bulundu.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: ATEŞKESİ KABUL EDİYORUZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, "Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Savaşı başlatan İsrail'di." açıklamasında bulundu.

İSRAİL TARAFI DA ATEŞKESİN BAŞLADIĞINI AÇIKLADI

İsrail resmi radyosu, İran ve İsrail arasında ateşkesin başladığını bildirdi.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

Ateşkesin kabul edildiğini açıklayan İsrail Başbakanı Netanyahu "İsrail, Trump'ın İran'la ateşkes önerisini kabul etti. Katılımları için Trump'a teşekkür ediyoruz. İsrail, İran'ın nükleer ve balistik füze tehdidini ortadan kaldırma hedefine ulaştı. İsrail herhangi bir ateşkes ihlaline güçlü bir şekilde yanıt verecek." dedi.

TRUMP: LÜTFEN ATEŞKESİ İHLAL ETMEYİN

Ateşkesin başlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi.

Trump, Truth Social hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı. Başkan Trump, "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." ifadesini kullandı.

ATEŞKESİN DETAYLARI

07:30'dan itibaren yürürlüğe giren ateşkese göre, ilk olarak İran tüm askeri operasyonlarını durduracak.

ABD, saat 07.00'de İran'a, 07.30'a kadar tüm askeri faaliyetlerini sonlandırması için süre tanıdı.

Ateşkesin kabulünün ardından İran'ın tüm hava, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurması talep edildi.

İLK OLARAK İRAN, 12 SAAT SONRA DA İSRAİL ASKERİ OPERASYONLARI DURDURACAK

İsrail, İran'ın silah bırakmasından 12 saat sonra yani 24 Haziran 16.00 GMT (İsrail'de 19.00) itibarıyla ateşkese katılacak.

Ateşkes süresince İran, Tahran ve diğer etkilenen bölgelerde insani yardım dağıtımına izin verecek.

Birleşmiş Milletler, bu koridorların açılmasını denetlemek için bir gözlemci ekibi gönderecek.

24 Haziran ateşkes hazırlık süreci olarak belirlenirken 25 Haziran ise, ateşkesin resmen yürürlükte olduğu ve gerilimin yaşanmayacağı bir gün olacak.

ATEŞKES SÜRECİ DENETLENECEK

Katar ve BM arabuluculuğunda, tarafların gerilimi azaltmak için dolaylı görüşmelere devam edilecek, yeni bir çatışmanın önü kesilecek.

İran Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmelerin "İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarından doğan zararların tazminini" de kapsayacağını ifade etti.

Ateşkesin uygulanmasını denetlemek için BM Güvenlik Konseyi'nin geçici bir izleme mekanizması kuracak.

Anlaşmada, İsrail, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmaması gerektiğini vurgularken, İran, İsrail'in "egemenlik ihlallerine" son vermesini ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığını azaltmasını talep etti.

ATEŞKES ANLAŞMASINI TRUMP DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve "böylelikle savaşın sona ereceğini" bildirdi.

"TÜM DÜNYA TARAFINDAN SELAMLANACAK"

Trump, Truth Social hesabından "Herkese Tebrikler!" başlığı ile yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ve İran arasında, yaklaşık 6 saat içinde (her iki taraf da şu anda yürütmekte oldukları son görevleri tamamladıktan sonra) başlayacak tam ve kesin bir ATEŞKES üzerinde tam mutabakata varılmıştır.

Bu ateşkes, 12 saat sürecek, ve bu sürenin sonunda savaş sona ermiş sayılacaktır!

Resmi olarak, ateşkesi ilk olarak İran başlatacak, 12. saatin sonunda İsrail de ateşkese katılacak ve 24. saatin sonunda, "12 GÜNLÜK SAVAŞ"IN RESMİ SONU, tüm dünya tarafından selamlanacaktır.

Her bir ateşkes sırasında karşı taraf barışçıl ve saygılı kalacaktır.

Her şeyin planlandığı gibi gitmesi - ki gidecektir - durumunda, bu savaşı sona erdirme iradesini gösteren İsrail ve İran'ı, sahip oldukları dirayet, cesaret ve zekâ için tebrik etmek istiyorum.

Bu, yıllar sürebilecek ve tüm Orta Doğu'yu yok edebilecek bir savaştı - ama öyle olmadı ve asla da olmayacak!"

Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı ABD'yi korusun ve Tanrı dünyayı korusun."