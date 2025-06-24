İsrail İran\'ı önce vurdu, sonra \'\'Kaçındık\'\' dedi

Orta Doğu'yu yeniden alevlendiren İsrail- İran savaşı sona eriyor. İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın nükleer tesisleri ve ordu komuta merkezlerine yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından başlayan çatışmalar, kısa sürede bölgesel bir krize dönüşmüştü.

İran'ın misillemeleriyle tırmanan savaş, ABD'nin de devreye girmesiyle daha da karmaşık bir hal aldı. ABD Hava Kuvvetleri, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini hedef alan bombardımanlara katıldı. Bölgedeki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise İran'ın, Katar'daki ABD üssüne füze fırlatması oldu. Bu adım, bölgedeki tansiyonu bir kademe daha yükseltti.

Ancak gerilimin daha da büyümesi beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan sürpriz bir açıklama geldi. Trump, yaptığı duyuruda İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz bir ateşkes" sağlandığını açıkladı. Bu adımla birlikte savaşın resmen sona ereceğini belirten Trump, diplomasinin yeniden devreye girdiğini ifade etti.

Ateşkesin kalıcı olup olmayacağı henüz netlik kazanmazken, bölgedeki gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

İşte gün boyu yaşananlar:

"ATEŞKESE BİZ UYDUK İSRAİL UYMADI"

İran, ateşkese uyduğunu ancak İsrail'in uymadığını bildirdi.

"İRAN'A BAŞKA SALDIRI OLMAYACAK"

İsrail, İran'a başka saldırı olmayacağını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump da "Tüm İsrail savaş uçaklarının döndüğünü ve eve gittiğini" belirtti. İran'a saldırıyla ilgili konuşan İsrailli yetkililer Trump-Netanyahu görüşmesi sonrası "Vurmaktan kaçındık" açıklaması yaptı.

İSRAİL SALDIRILARINDA 606 İRANLI HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakan ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı can kayıplarına ilişkin açıklamada bulundu.

İran Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanı Mohammad Reza Zafarghandi açıklamasında, İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 606 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 332 kişininse yaralandığını ve yaralıların tedavilerinin sürdürüldüğünü belirtti.

Ayrıca İran'ın en kötü saldırılara son 24 saat içerisinde maruz kaldığını söyleyen Sağlık Bakanı, bu saldırılarda 107 kişinin öldürüldüğünü aktardı.

ATEŞKES GÖLGESİNDE İSRAİL İRAN'A SALDIRDI

İsrail Ordu Radyosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e yönelik açıklamaları sonrasında, İran'ın başkenti Tahran yakınlarında bir radara saldırı düzenlediğini açıkladı. Kanal 12 televizyonu, saldırı sonrası Tahran'a daha geniş çaplı saldırı hazırlığında olan savaş uçakların İsrail'e dönüş için yola çıktığını aktardı. Yedioth Ahranot gazetesi de Tahran yakınlarında bir askeri hedefe "sınırlı saldırılar" düzenlendiğini kaydetti. İran medyası ayrıca, İsrail'in Babülser kentini de vurduğunu bildirdi.

"İSRAİL İRAN'I VURMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, İran ve İsrail arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in İran'a saldırmayacağını belirten Trump, "İsrail İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek ve İran'a dostça 'uçak selamı' verecek. Kimse zarar görmeyecek. Ateşkes yürürlükte. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler." mesajını paylaştı.

Trump ayrıca yaptığı diğer paylaşımda da "İran nükleer tesislerini asla yeniden inşa edemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP İLE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü.

"İSRAİL O BOMBALARI ATMA"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, İran ve İsrail arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Trump, "İsrail, (İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarını hemen getir." ifadelerini kullandı.

TRUMP ATEŞKES SÜRECİNDEN MEMNUN DEĞİL

Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesine hareket etmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların devam etmesinden hayal kırıklığı duyduğuna işaret etti.

Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, bunu "kasıtlı" olarak yapıp yapmadıklarından emin olmadığını söyledi.

Dün gördüğü birçok şeyden memnun olmadığını kaydeden Trump, "İsrail'in ateşkes sağlanır sağlanmaz saldırmasının" hoşuna gitmediğini bildirdi.

Trump, İsrail'in bu sabah operasyon düzenlediğinin altını çizerek, "İsrail'in sakinleşmesini sağlamalıyım." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in bu sabah yaptıklarından memnun olmadığını söyleyen Trump, bu durumu durdurup durduramayacağına bakacağını dile getirdi.

Trump, İran'ın nükleer tesisine ilişkin ise "İran nükleer tesisini bir daha asla yeniden inşa edemeyecek. Orası tamamen yıkıma uğradı." dedi.

Ateşkesin ardından İsrail'in "hiç görülmedik şekilde" saldırıda bulunduğunu belirten Trump, "Onlardan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim ancak İsrail'in bu sabah yaptıklarından hiç hoşnut değilim." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "(İsrail-İran) O kadar uzun süredir ve o kadar şiddetli çatışıyorlar ki ne halt ettiklerini bilmiyorlar." diye konuştu.