Bu fotoğraflardan sonrası facia! Şoförün hatası pahalıya patladı

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Yunanistan'ın İskeçe Karnavalına katılmak üzere 44 yolcusuyla İzmir'den yola çıkan ve dönüş yolunda Gelibolu ilçesi Güneyli köyü yakınlarında iddiaya göre otobüs şoförünün uyuması sonucu yoldan çıkarak, kaza yapan tur otobüsündeki 2'si şoför, 38 yolcu olmak üzere toplam 40 kişi yaralandı. Tura katılanların Kavala, Selanik ve İskeçe şehirlerini gezdikleri öğrenildi.

YARALILARIN KİMLİKLERİ

Kazanın ardından yaralılar, Çanakkale, Gelibolu ve Lapseki'de hastanelerde tedavi altına alındı. Öte yandan kazada otobüs şoförleri dahil yaralanan 40 kişiden 35'inin isimleri de belli oldu. Yaralılar; otobüs şoförü Yıldırım Bayazıt, ikinci şoför Yüksel Özbüyük, yolcular, Hanife Ulamışlı, Ferah Kahya, Fidan Dündar, Kadriye Çolakoğlu, Betül Şencan Atasoy, Talat Atasoy, İlknur Kırçıl Düzenli, Sultan Çoşkun, Havva Temel, Deniz Ertürk, Arif Ertürk, Çetin Umut Ertürk, Ayşen Dokumacı, Ceren Çal, Biray Doğanay, Lara Duygu Bostancı, Yeşim Öncel, Tuğba Minoz, Tevhide Çağıran, Havva Bahçegülü, Erdal Bahçegülü, Toprak Bahçegülü, Selma Şengören, Fatma Korkut, Orhan Duru, Arzu Ayar, Dilek Bulut, Tulga Öz, Ebru Akçınar, Duru Çalıdağı, Göknur Arıkan, Salim Doğru, Gökhan Adamer'in hastanelerdeki tedavileri devam ederken, bazı yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

KAZADAN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAFLARI

40 kişinin yaralandığı otobüs kazasından önce bazı yolcuların ve rehberlerin tur esnasında çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortaya çıktı.