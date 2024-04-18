Kar maskeli şüpheliler tüfekle soydukları kuyumcudan, gasbettikleri taksiyle kaçtı

Film sahnelerini aratmayan olayın adresi Giresun oldu. 2 şüpheli gözlerine kestirdikleri kuyumcuya kar maskeleri takarak ellerindeki pompalı tüfekle girdi. Altınları gasbeden şüpheliler daha sonra ise gasbettikleri taksiyle olay yerinden kaçtı. Soyguncuları durdurmak isteyen esnaf, aracın lastiğini bıçaklarken, şüpheliler kısa sürede polis tarafından yakalandı. Yaşanan hareketli dakikalar kameralara yansıdı.
Olay, saat 11.00 sıralarında ilçe merkezinde Bulancak Mahallesi, Şemsettin Caddesi'ndeki H.G.'ye ait 'Gündoğdu' isimli kuyumcuda meydana geldi. Maskeli 2 şüpheli, av tüfeği ile geldikleri iş yerindekileri etkisiz hale getirdikten sonra çaldıkları bir miktar altın ve ziynet eşyasını, ellerindeki çantalara doldurdu.
Çevrede rastgele ateş eden şüpheliler, caddede sürücüsünü yaralayıp, gasbettikleri bir taksiyle kaçarken, esnaf ise aracın lastiklerini bıçaklayarak şüphelilerin kaçmasını engellemek istedi. Kuyumcu dükkanı sahibi, hareket etmeye çalışan aracın kapısını açarak altın dolu çantaların birini kurtardı. Ancak soyguncular hızla olay yerinden uzaklaştı.
Polis ekipleri, taksinin lastiği patlayınca fazla uzaklaşamayan 2 şüpheliyi ilçede yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede, kuyumcu dükkanı önündeki seyyar simitçinin cam tezgahına kurşun isabet ettiği belirlendi.
Şüpheliler, polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı. Saldırganların yaraladığı taksi sürücüsünün ise hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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