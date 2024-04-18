Kar maskeli şüpheliler tüfekle soydukları kuyumcudan, gasbettikleri taksiyle kaçtı - Son Dakika
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Kar maskeli şüpheliler tüfekle soydukları kuyumcudan, gasbettikleri taksiyle kaçtı

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Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcu dükkanı, maskeli 2 kişi tarafından pompalı silahla soyuldu. Soygun anları güvenlik kameralarına yansırken, esnafın hırsızları kovaladığı görüntüler de ortaya çıktı. Hırsızlar, çalıntı bir araçla kaçarken polis ekipleri tarafından aranıyor.

18.04.2024 13:09
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Film sahnelerini aratmayan olayın adresi Giresun oldu. 2 şüpheli gözlerine kestirdikleri kuyumcuya kar maskeleri takarak ellerindeki pompalı tüfekle girdi. Altınları gasbeden şüpheliler daha sonra ise gasbettikleri taksiyle olay yerinden kaçtı. Soyguncuları durdurmak isteyen esnaf, aracın lastiğini bıçaklarken, şüpheliler kısa sürede polis tarafından yakalandı. Yaşanan hareketli dakikalar kameralara yansıdı.

KUYUMCUYU ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçe merkezinde Bulancak Mahallesi, Şemsettin Caddesi'ndeki H.G.'ye ait 'Gündoğdu' isimli kuyumcuda meydana geldi. Maskeli 2 şüpheli, av tüfeği ile geldikleri iş yerindekileri etkisiz hale getirdikten sonra çaldıkları bir miktar altın ve ziynet eşyasını, ellerindeki çantalara doldurdu.

Film sahnesi değil gerçek! Av tüfeğiyle kuyumcu soyup, çaldıkları taksiyle kaçtılar

SOYGUNA GASBETTİKLERİ TAKSİYLE GELDİLER

Çevrede rastgele ateş eden şüpheliler, caddede sürücüsünü yaralayıp, gasbettikleri bir taksiyle kaçarken, esnaf ise aracın lastiklerini bıçaklayarak şüphelilerin kaçmasını engellemek istedi. Kuyumcu dükkanı sahibi, hareket etmeye çalışan aracın kapısını açarak altın dolu çantaların birini kurtardı. Ancak soyguncular hızla olay yerinden uzaklaştı.

Film sahnesi değil gerçek! Av tüfeğiyle kuyumcu soyup, çaldıkları taksiyle kaçtılar

LASTİKLER PATLATILINCA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, taksinin lastiği patlayınca fazla uzaklaşamayan 2 şüpheliyi ilçede yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede, kuyumcu dükkanı önündeki seyyar simitçinin cam tezgahına kurşun isabet ettiği belirlendi.

Film sahnesi değil gerçek! Av tüfeğiyle kuyumcu soyup, çaldıkları taksiyle kaçtılar

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Şüpheliler, polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı. Saldırganların yaraladığı taksi sürücüsünün ise hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Film sahnesi değil gerçek! Av tüfeğiyle kuyumcu soyup, çaldıkları taksiyle kaçtılar
Film sahnesi değil gerçek! Av tüfeğiyle kuyumcu soyup, çaldıkları taksiyle kaçtılar
Film sahnesi değil gerçek! Av tüfeğiyle kuyumcu soyup, çaldıkları taksiyle kaçtılar
Film sahnesi değil gerçek! Av tüfeğiyle kuyumcu soyup, çaldıkları taksiyle kaçtılar
Film sahnesi değil gerçek! Av tüfeğiyle kuyumcu soyup, çaldıkları taksiyle kaçtılar
Film sahnesi değil gerçek! Av tüfeğiyle kuyumcu soyup, çaldıkları taksiyle kaçtılar
Kar maskeli şüpheliler tüfekle soydukları kuyumcudan, gasbettikleri taksiyle kaçtı
Kaynak: İHA

Bulancak, Giresun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kar maskeli şüpheliler tüfekle soydukları kuyumcudan, gasbettikleri taksiyle kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kar maskeli şüpheliler tüfekle soydukları kuyumcudan, gasbettikleri taksiyle kaçtı - Son Dakika
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