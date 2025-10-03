Hatice'nin katili, arayan annesine 'Biraz ağlaştık, eve bırakacağım' demiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Hatice'nin katili, arayan annesine 'Biraz ağlaştık, eve bırakacağım' demiş

Hatice\'nin katili, arayan annesine \'Biraz ağlaştık, eve bırakacağım\' demiş
03.10.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı otomobilde elleri ile boğarak öldüren Ali Osman Buzlak'ın yargılanmasına başlandı. Olay, 16 Nisan'da Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Ali Osman Buzlak, tartışma sırasında eşini otomobilde elleriyle boğdu. Buzlak, eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koydu ve kendi boğazı ve bileklerini kesti.

Eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı (24) otomobilde elleri ile boğan Ali Osman Buzlak (21) hakim karşısına çıktı.

ELLERİYLE BOĞUP BAĞAJA SAKLADI

Olay, 16 Nisan'da saat 22.00 sıralarında Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Park halindeki otomobilde Ali Osman Buzlak ile eşi Hatice Agcakale Buzlak arasında tartışma çıktı. Ali Osman Buzlak, tartışma sırasında eşini otomobilde elleriyle boğdu. Ailelerinden gizli 9 Ocak'ta resmi nikah kıydığı ve düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Buzlak, araçtaki soda şişesini kırıp, kendi boğazı ve bileklerini kesti. Aracı ile uzaklaşan Buzlak, bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda direksiyonda hareketsiz bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Osman Buzlak, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedeni bulundu. Tedavisi tamamlanıp, gözaltına alınan Ali Osman Buzlak 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Hatice Agcakale Buzlak toprağa verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Hakkında eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ali Osman Buzlak, ilk kez hakim karşısına çıktı. Ali Osman Buzlak'ın SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada taraf avukatları ile Hatice Agcakale Buzlak'ın ailesi katıldı. Hatice Agcakale Buzlak ile ailelerinden habersiz evlendiklerini söyleyen Ali Osman Buzlak, ailelerin öğrenmesi sonrası düğün hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

Hatice'nin katili mahkemede döküldü: 3 kere 'boş ol' dedim, boğazına sarıldım

"SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM"

Buzlak, "Eşim, düğün öncesi benden pahalı ev ve eşyalar istedi. Aramızda tartışma ve kavgalar çıkıyordu. Olaydan önce ayrıldık. Ben Hatice'yle bir kez daha görüşmek için mesaj attım. Hatice cevap vermeyince annesine konuyu anlatarak yardımcı olmasını istedim. Daha sonra Hatice'yi ikna ederek otomobilimle Erzurum Şehir Hastanesi arkasındaki otoparka gittik. Yaklaşık 2 saat süreyle konuştuk. Bana hakaret ederek 'Ben seni aldattım, beni niye nikahında tutuyorsun' dedi. Ben de kendisine 3 kere 'Boş ol' dedim. Tartışma devam edince sinirlerime hakim olamayarak boğazını sıkarak öldürdüm" diye konuştu.

"OTOMOBİLDE BAYILMIŞIM"

Eşinin cansız bedenini birilerinin görmesinden korkarak otomobilin bagajına koyduğunu anlatan Buzlak, kendisini arayan arkadaşı Eren'le hastanenin acilinde buluştuklarını söyledi. Buzlak, "Eren, benim hareketlerimden bir şey olduğunu anladı ve 'Ne oldu' diye sordu. Ben de olayı anlattım. Beni ihbar etmesini söyleyerek oradan ayrıldım. Otomobilin yanına giderek Yıldızkent semtine gittim. Otomobili park ettikten sonra kırdığım soda şişesiyle bileğimi ve boğazımı kestim. Otomobilde bayılmışım, gözümü açtığımda polisler karşımdaydı" dedi.

Hatice'nin katili mahkemede döküldü: 3 kere 'boş ol' dedim, boğazına sarıldım

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada ifade veren Hatice Agcakale Buzlak'ın annesi Emine Gürgen, Ali Osman Buzlak'ın kendisini iş yerinde çalışırken aradığını "Kızına söyle, son kez benim gözümün içine bakarak ayrılalım desin" dediğini ancak "Bu benim kararım değil. Kızım ne isterse o" diyerek telefonu kapattığını söyledi. Mesai çıkışı geldiği evde kızını göremediğini söyleyen Emine Gürgen, telefonuna da ulaşamadığını bildirdi. Telefonla aradığı Ali Osman Buzlak'ın "Hatice tuvalete gitti. Biraz ağlaştık. Elini yüzünü yıkayıp geldiğinde seni aratacağım. Eve bırakacağım" cevabını verdiğini kaydeden Emine Gürgen, kızının öldüğünü polislerden öğrendiğini söyledi. Beyanların ardından Ali Osman Buzlak'ın arkadaşı Eren'in ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Diğer yandan heyet, Erzurum Barosu Başkanı Mesut Öner, Erzurum Barosu Kadın Hakları Kurulu avukatları ve KADEM'in davaya katılma taleplerini reddetti.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Kararın ardından adliye binası önünde açıklama yapan Erzurum Barosu Başkanı Avukat Mesut Öner, "Bugün, kadına yönelik şiddetin en ağır örneklerinden birinin duruşmasına katıldık. Erzurum Barosu olarak Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca davaya katılma talebinde bulunduk ancak reddedildi. Hukuken kabul edilmese de bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu sadece Emine hanımın kızı değil, hepimizin kızı. Barolar yalnızca bir meslek örgütü değil, toplumun vicdanıdır. Adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Başka kadınlarımız ölmesin diye yanlarında olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, 3-sayfa, Mahkeme, Erzurum, Hakim, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatice'nin katili, arayan annesine 'Biraz ağlaştık, eve bırakacağım' demiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’daki deprem sırasında yaşanan panik kamerada Marmara'daki deprem sırasında yaşanan panik kamerada
İlkay Gündoğan’dan çok konuşulacak Leroy Sane sözleri: Onu... İlkay Gündoğan'dan çok konuşulacak Leroy Sane sözleri: Onu...
139 yıllık camide şok eden manzara Kıble duvarına yerleştirdiler 139 yıllık camide şok eden manzara! Kıble duvarına yerleştirdiler
Tekirdağ merkezli deprem stüdyoya yansıdı: Canlı yayında panik anları Tekirdağ merkezli deprem stüdyoya yansıdı: Canlı yayında panik anları
Almanya Milli Takımı’nın büyük pişmanlığı Can Uzun Almanya Milli Takımı'nın büyük pişmanlığı Can Uzun
İstanbul Valisi Gül: Depremde 17 kişi panikle yaralandı İstanbul Valisi Gül: Depremde 17 kişi panikle yaralandı
Aurelio de Laurentiis, Osimhen transferi nedeniyle hakim karşısında Aurelio de Laurentiis, Osimhen transferi nedeniyle hakim karşısında
Ünlü teknik direktörle kurye arasında ilginç diyalog: Sıkılınca ara beni Ünlü teknik direktörle kurye arasında ilginç diyalog: Sıkılınca ara beni
CHP kongresinde tansiyon yükseldi İl Başkanı elindeki mikrofonu fırlattı CHP kongresinde tansiyon yükseldi! İl Başkanı elindeki mikrofonu fırlattı
Galatasaray ve Beşiktaş’taki 20 futbolcu derbide bir ilki yaşayacak Galatasaray ve Beşiktaş'taki 20 futbolcu derbide bir ilki yaşayacak
Deprem sonrası büyük panik Aracını alan sokağa çıktı, trafik kilitlendi Deprem sonrası büyük panik! Aracını alan sokağa çıktı, trafik kilitlendi
Adanaspor’da Yüksel Yeşilova’dan isyan: Kimse elini taşın altına koymadı, maçlara ağlayarak çıkıyoruz Adanaspor'da Yüksel Yeşilova'dan isyan: Kimse elini taşın altına koymadı, maçlara ağlayarak çıkıyoruz
İsrail’in alıkoyduğu aktivistleri getirdiği Aşdod Limanı’nda son durum İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getirdiği Aşdod Limanı'nda son durum
Ahmet Ercan’dan korkutan deprem sonrası yüreklere su serpecek açıklama: 2075’e kadar beklemiyorum Ahmet Ercan'dan korkutan deprem sonrası yüreklere su serpecek açıklama: 2075'e kadar beklemiyorum
Ahmet Çakar’dan şaşırtan derbi tahmini Ahmet Çakar'dan şaşırtan derbi tahmini
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın takımına seçildi Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi

12:27
Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Davutoğlu o anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Davutoğlu o anları anlattı
12:11
Elbise ile görüldü, pijama ile bulundu Güllü’nün ölümünde çelişkili detay
Elbise ile görüldü, pijama ile bulundu! Güllü'nün ölümünde çelişkili detay
11:45
Enflasyon neden yükseldi Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı
11:43
Vatandaşı böyle kandırıyorlar: Yaptığı rezilliği utanmadan kayda alıp paylaştı
Vatandaşı böyle kandırıyorlar: Yaptığı rezilliği utanmadan kayda alıp paylaştı
11:05
CHP İl Kongresi davası ertelendi Gürsel Tekin görevine devam edecek
CHP İl Kongresi davası ertelendi! Gürsel Tekin görevine devam edecek
11:02
Düğünde havaya ateş açan belediye başkanına tepki yağıyor
Düğünde havaya ateş açan belediye başkanına tepki yağıyor
10:36
Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Şehirlere ve aylara göre değişecek
Doğal gaz faturalarında yeni dönem: Şehirlere ve aylara göre değişecek
10:35
İsrail, Gazze’ye doğru tek başına ilerleyen Marinette gemisine baskın yaptı
İsrail, Gazze'ye doğru tek başına ilerleyen Marinette gemisine baskın yaptı
10:29
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan pozisyon
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan pozisyon
10:29
Memur ve emekliye şimdiden zam göründü İşte 3 aylık enflasyon farkı
Memur ve emekliye şimdiden zam göründü! İşte 3 aylık enflasyon farkı
10:07
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
10:01
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu
09:56
Sumud filosuna baskın sonrası Trump’tan dikkat çeken Gazze açıklaması
Sumud filosuna baskın sonrası Trump'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
08:52
İsrailli bakan Sudum Filosu’ndaki aktivistlere “terörist“ diyerek hakaret etti
İsrailli bakan Sudum Filosu'ndaki aktivistlere "terörist" diyerek hakaret etti
07:56
MİT, İsrail’e casusluk yapan Serkan Çiçek’i gözaltına aldı
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2025 13:14:15. #7.13#
SON DAKİKA: Hatice'nin katili, arayan annesine 'Biraz ağlaştık, eve bırakacağım' demiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.