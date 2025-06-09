Üç gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, "Babamın kanını yerde bırakmayın" dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Zeyrek'in ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Nehir Zeyrek paylaşımında "Babamın kanını yerde bırakmayın" ifadelerini kullandı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz günlerde evindeki havuzun makine dairesinde oluşan arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralanan Zeyrek, hastaneye kaldırılmıştı.
Zeyrek'in hayatını kaybetmesine neden olan olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. Öte yandan soruşturma için 3 savcının görevlendirildiği de bildirilmişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın - Son Dakika
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