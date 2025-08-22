Hollandalı Ailenin Taksim'deki Kâbusu - Son Dakika
Hollandalı Ailenin Taksim'deki Kâbusu

Hollandalı Ailenin Taksim'deki Kâbusu
22.08.2025 15:28
Fatih'teki otelde kalan Hollandalı baba ve iki oğlu yedikleri yemek sonrası fenalaştı. İki çocuk hayatını kaybetti.

Fatih'te bir otelde kalan Hollandalı baba ve iki oğlu, iddiaya göre Taksim'de yemek yedikten sonra fenalaştı. Hollandalı iki çocuk hayatını kaybederken, baba ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Beyazıt Hamam Sokak'ta bulunan Grand Sami Otel'de yaşandı. Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen Rashid Mohammed Ajoeb (57), dün akşam oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte Taksim'e giderek gezdi. Yemek yiyen Hollandalı baba ve oğulları, akşam otele geri döndü.

ODADAN SESLER GELİNCE...

Otel çalışanları sabah saatlerinde Hollandalı ailenin odasından sesler geldiğini duydu. Odaya giren görevliler, çocukları hareketsiz şekilde yerde yattığını, baba Mohammed Ajoeb'in ise fenalık geçirdiğini gördü.

Hollandalı iki kardeş İstanbul'da otel odasında ölü bulundu

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Görevlilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Hollandalı iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ise sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Baba Rashid Mohammed Ajoeb'in sağlık görevlilerine Taksim'de çocukları ile birlikte yemek yedikten sonra otele döndüklerini ve fenalaştıklarını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

15:28
Balıkesir’de 4.3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem
14:52
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor
