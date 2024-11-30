Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde - Son Dakika
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Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

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Suriye'de Halep ve İdlib'i ele geçren rejim karşıtı muhalifler, bir kritik noktayı daha aldı. Sabah saatlerinde Beşar Esad Rejimi'nin PKK/YPG terör örgütüne bıraktığı Halep Uluslararası Havalimanı'nda muhalifler kontrolü sağladı. Bölgede çatışmaların şiddetlenerek devam ettiği belirtildi.

30.11.2024 19:29
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Suriye'de Halep ve İdlib'i ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi devam ediyor. Beşar Esad rejiminin gündüz saatlerinde PKK/ YPG terör örgütüne bıraktığı Halep Uluslararası Havalimanı'nda teröristlerin hakimiyeti kısa sürdü. Silahlı muhalif gruplar, havalimanında kontrolü ele geçirdi.

Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

HALEP HAVALİMANI'NI MUHALİFLER ELE GEÇİRDİ

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, "Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) ve müttefik gruplar, büyük bir direnişle karşılaşmadan şehrin büyük bölümünü, hükümet merkezlerini ve hapishaneleri kontrol altına aldı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, muhalif grupların terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Halep Uluslararası Havalimanı'nda kontrolü sağladığı bildirildi.

Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

Suriyeli kaynaklara dayanan Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının 2016'dan bu yana ilk kez gece boyunca Halep kentinin bazı bölgelerine saldırılar düzenlediğini de kaydetti.

Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

MÜHİMMAT VE ASKERİ ARAÇLARA EL KONULDU

Halep'in merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi. Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı. Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor. Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.

Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

SURİYE ORDUSU: ONLARCA ASKER ÖLDÜ, ÇEKİLİYORUZ

Muhaliflerin Halep'e girdiğini doğrulayan Suriye ordusu, kentten çekilme kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Geçici olarak çekiliyoruz, amacımız karşı saldırı başlatmak" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Halep'te muhaliflerle yaşanan büyük çaplı çatışmalarda onlarca askerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

RUSYA'DAN MUHALİFLERİ DURDURMAK İÇİN ASKERİ YARDIM SÖZÜ

Öte yandan; dün akşam Rus ordusu, Halep'te ilerleyen HTŞ'ye yönelik operasyon başlatıldığını ve hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İki askeri kaynak, Şam yönetiminin en önemli müttefiklerinden Rusya'nın muhalifleri durdurmak için Esad rejimine ek askeri yardım sözü verdiğini, yeni teçhizatın önümüzdeki 72 saat içinde gelmeye başlayacağını aktardı.

Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.

Halep Havalimanı\'nın kontrolü artık muhaliflerde
Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, İdlib, Terör, Dünya, YPG, PKK, Şam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • bulent sen:
    Kahrolsun PKK pyd ypg 160 9 Yanıtla
  • Ateş:
    Helal işte bu.Devam ke 53 15 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    PKK PYD bitecek, Devlet Bahçeli devlet haklıdır, anlayamadık. 37 9 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    İslami terör hortladı.. 1 29 Yanıtla
  • Çelikk:
    Olan Oldu Zaten 16 2 Yanıtla
  • Derviş:
    Bu iyi olmuş yoksa güven olmayacaktı 5 3 Yanıtla
  • Fatih şahan:
    Hepsi İsrail'e hizmet ediyor. Suriye'yi boşaltıp Türkiye'yi işgal ediyorlar. 4 2 Yanıtla
  • Nis Ard:
    mühimmatlar kimden 2 1 Yanıtla
  • Yüzen Havuç:
    Yeni mülteciler Türkiye’ye hayırlı olsun 0 0 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Pkk/ypg'nin bir tarafina girsin 0 0 Yanıtla
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