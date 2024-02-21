İçişleri Bakanı: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı: FETÖ\'ye yönelik operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı 'Kıskaç-7' operasyonlarında 67 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda para, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

21.02.2024 08:35  Güncelleme: 08:39
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı 'Kıskaç-7' operasyonlarında 67 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KISKAÇ-7" operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı. FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" ifadelerini kullandı.

Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Antalya, Manisa, Ankara, Aydın, Konya, Artvin, İstanbul, Bilecik, Edirne, Uşak, Isparta, Şanlıurfa, Kırşehir ve Elazığ'da gerçekleştirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Şüphelilerin örgütün güncel yapılanması, sözde askeri mahrem yapılanması ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında, sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunan ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, dijital materyallerle ifade ve teşhislerde adı geçen, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi" bilgisini paylaştı.

Öte yandan Yerlikaya, operasyonlar sonucu çok sayıda para ve dijital materyal ile örgütsel dokümana el konulduğunu belirtirken, 1 Haziran 2023'ten bugüne kadar 4 bin 22 operasyon düzenlendiğini ve 6 bin 45 şüphelinin yakalandığını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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