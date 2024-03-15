İçişleri Bakanı: \'Sibergöz-26\' Operasyonunda 75 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak "Nitelikli Hırsızlık, Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği Suçlarına" yönelik 21 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından gerçekleştirilen "Sibergöz-26" operasyonlarında 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda bilişim sistemlerini kullanarak "Nitelikli Hırsızlık, Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği Suçlarına" yönelik 21 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından gerçekleştirilen "Sibergöz-26" operasyonlarında 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır merkezli Mersin, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Hatay ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda; Facebook 'Marketplace' üzerinden 'Elektrikli Bisiklet Satışı' vaadiyle vatandaşları oltalama sitelerine yönlendirerek dolandıran ve yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 14 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi.
Yerlikaya paylaşımında, İstanbul merkezli Batman ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda sahte internet sitesinden İstanbulkarta para yüklemek isteyen müştekinin kart bilgilerini kullanarak hesapta bulunan parayı, kendi hesabına transfer eden ve Instagram üzerinden, sosyal yardım amacıyla yatırım ve para kazanma vaadiyle vatandaşları dolandırarak 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 18 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Yerlikaya paylaşımının devamında Bursa ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; sosyal medya uygulamaları üzerinden herkese açık müstehcen görüntü ve video paylaşımı yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
Yerlikaya paylaşımında diğer illerde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, sahte alışveriş siteleri üzerinden 'Karavan Satışı' ve 'Araç Satışı' vaadiyle 'Kapora Bedeli' adı altında para talep edip, vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, yurtdışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarını internet üzerinden mobil cihaz ve bilgisayarlar aracılığıyla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayarak yaklaşık 25 Milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.
Muğla ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; sosyal medya uygulamaları üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntü ve video paylaşımı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-26' Operasyonunda 75 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak 'Nitelikli Hırsızlık, Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği Suçlarına' yönelik 21 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-26' operasyonlarında 75 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında farklı suçlara karışan şüphelilerin yakalandığı belirtildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 319 gram kokain ele geçirildi. Operasyon sonucunda A.A. (31) ve İ.K. (29) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Kütahya ve Afyonkarahisar'da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 7 adrese yapılan baskınlarda 5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 79 fişek ve 2 tabanca parçası ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
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Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik kuyrukta bekleyen domates yüklü Ukrayna plakalı tır, yol kenarında beklerken çıkan yangın sonucu hurda yığınına döndü.
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