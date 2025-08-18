Isparta'da Daire Tahribatı: 400 Bin TL Zarar - Son Dakika
Isparta'da Daire Tahribatı: 400 Bin TL Zarar

18.08.2025 09:53
Isparta'da eski mülk sahibi, kirayı ödemeden evden çıkarken daireyi tahrip etti. Numan Karatepe, şikayetçi oldu.

Isparta'da Nisan ayında ihale yoluyla satın alınan dairede, eski mülk sahibinin evi boşaltırken tahrip ettiği ve yaklaşık 400 bin TL maddi zarar verdiği iddia edildi. Dairenin kapıları, mutfak dolapları, pencereleri ve diğer eşyalarının söküldüğü görüldü. Yeni ev sahibi Numan Karatepe, yaşananlar üzerine polise başvurarak eski mülk sahibinden şikayetçi oldu.

Isparta'da Nisan 2025'te ihale yoluyla satın alınan bir dairede, eski mülk sahibi A.D.'nin evi boşaltmadan önce tahrip ettiği ve bazı malzemeleri götürdüğü öne sürüldü. Yeni daire sahibi Numan Karatepe, eski sahibine Temmuz ayı sonuna kadar ücretsiz kalabileceğini söylemesine rağmen, kişinin bu süre sonunda evi boşaltmadığını ve evi tekrar satın almak istediğini belirttiğini aktardı. Karatepe, eski sahibi A. D.'nin evi alamayacağı anlaşılınca, evden ayrılması gerektiğini bildirmesinin ardından evin dokuz kapısı, kombisi, mutfak dolapları, pencereleri ve diğer eşyalarını söküp kırarak yaklaşık 350-400 bin TL maddi zarara yol açtığını ifade etti. Sabah saatlerinde dışarıdan evi kontrol eden Karatepe, evin tamamen tahrip edildiğini görünce polise başvurdu ve çilingir yardımıyla evi açarak durumu tutanak altına aldı.

"Daireyi ihale yoluyla satın aldım"

Numan Karatepe, "Daireyi 2025 yılının Nisan ayında ihale yoluyla satın almıştım. İçinde eski mülk sahibi yaşıyordu. Kendisi benden, Temmuz ayının sonuna kadar evi kendisinin satın almak istediğini söyleyerek ricada bulundu. Ben de kendisine, Temmuz ayı sonuna kadar ücretsiz olarak evde kalabileceğini, Temmuz sonunda almak isterse de benden satın alabileceğini belirttim" dedi.

Eski mülk sahibi yaklaşık 350-400 bin TL maddi zarar verip evden çıktı

Temmuz ayının sonunda kendisinden haber gelmediği için Ağustos'ta kendisini aradığını belirten Karatepe, "Bana daireyn satın alamayacağını söyledi. Ben de evi satmak istediğimi belirttim ve isterse yine ücretsiz kalabileceğini söyledim. Kendisi, evden çıkmak istediğini söyledi ancak çıktığı tarihi bana bildirmedi. Eski mülk sahibi, evin dokuz kapısını, kombiyi, mutfak dolaplarını, pencerelerini, muslukları ve evdeki diğer eşyaları söküp kırmış. Yaklaşık 350-400 bin TL maddi zararım oluştu" ifadelerini kullandı.

"Kendisini aradığımda benimle dalga geçer gibi konuştu"

Olay öncesi eski mülk sahibini telefonla aradığını ve durumu sormak istediğini belirten Karatepe, "Kendisini aradığımda benimle dalga geçer gibi, "Ben eşya taşıyorum, çıkamıyorum" gibi ifadeler kullandı. Hala bazı eşyalarının evde olduğunu ve çıkmayacağını söyledi. Ben kendisine iyilik amacıyla tolerans gösterdim fakat bu şekilde davranması gerçekten üzücü" şeklinde konuştu.

"Kendisinden şikayetçi oldum"

Bugün sabah dışarıdan evin durumuna baktığını belirten Karatepe, "Evin tahrip edildiğini ve kimsenin yaşamadığını gördüm. Polis çağırarak çilingir aracılığıyla evi açtım ve hasarı yerinde tespit ettim. Bu nedenle kendisinden hem şikayetçi oldum hem de maddi zararlar nedeniyle gerekli taleplerimizi ileteceğiz. Bu durum bizim için gerçekten özel ve olumsuz bir durum oluşturdu" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

