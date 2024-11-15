İstanbul bu akşam kıpkırmızı! Trafik adeta kilitlendi - Son Dakika
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İstanbul bu akşam kıpkırmızı! Trafik adeta kilitlendi

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İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı. Mesai bitişi ve yağışlı hava nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 olarak ölçüldü. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve Okmeydanı'nda yoğunluk gözlemlendi. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, Şile Otoyolu'nda da yoğunluk gözlendi. Toplu taşıma duraklarındaki yoğunluk da dikkat çekti.

15.11.2024 18:53  Güncelleme: 19:21
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İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik adeta kilitlendi. Mesai bitişi ve yağışlı havanın da etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar ulaştı.

AVRUPA YAKASI

Avrupa Yakası'nda, mesai saatinin bitimi ve kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde başlayan yoğun trafik, Okmeydanı'na kadar etkili oluyor. D-100 kara yolunda Haliç'ten Avcılar'a kadar çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor. TEM Otoyolu'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışından Gaziosmanpaşa'ya kadar trafik çift yönlü yoğun seyrediyor.

İstanbul haftanın son mesai gününde kıpkırmızı

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Kartal arası her iki yönde yoğunluk yaşanıyor. Şile Otoyolu'nun Üsküdar ve Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor. Tuzla ve Sancaktepe mevkilerinde ise Edirne istikametinde trafik ağır ilerliyor.

İstanbul haftanın son mesai gününde kıpkırmızı

Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik sıkışıklığı Uzunçayır'dan başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bu arada, her iki yakada da bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında trafik yoğunluğu görülüyor.

Ayrıca, bazı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk gözleniyor. Zeytinburnu ve Cevizlibağ gibi aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul haftanın son mesai gününde kıpkırmızı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşırken, yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 olarak ölçüldü.

İstanbul bu akşam kıpkırmızı! Trafik adeta kilitlendi
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul bu akşam kıpkırmızı! Trafik adeta kilitlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Murat:
    Ekrem de sağda solda gezmeye devam etsin cumhurbaşkanı olacağım diye şov yapmaya devam et ona oy verenler size bir müstehak 18 17 Yanıtla
  • Ahmet Öney:
    oylar ekrem herşey çok güzel 19 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yağmur Var Normaldir.. 16 10 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Ekrem’i kötülemek için organize olmuş bunlar :) 5 15 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Son 25 yıl aşırı betonlaşma,avm ler,arazilerin ranta kurban gitmesi,yetersiz önlemler derken ipin ucu kaçtı..İstanbul'un trafiğini hiç kimse çözemez..Ben çözerim diyen yönetici en büyük yalancıdır.. 10 2 Yanıtla
  • McA !:
    Bu site kesinlikle iktidar yanlısı Bi site, Yorumunuz iktidar ı eleştiren ve Çok beğeni alıyorsa hemen kaldırıyor yorumları, sondakika Sizinde çok zamanınız kalmadı öyleyse (Kalan gün sayısı: 1.200, Zaman çok hızlı geçiyor) 5 7 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Beter olsunlar, tayip Erdoğan düşmanları, çok güzel olmuş. 4 5 Yanıtla
  • Mehmet null:
    oylar ekoya 5 4 Yanıtla
  • Murat Sert:
    Yol yapmayin artik diye akp ye kiziyordunuz ya beter olun. 2 6 Yanıtla
  • Emrullah Ustaoglu:
    gavat ekonun yüzünden 0 1 Yanıtla
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