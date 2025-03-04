İstanbul'da 365 Kilo Kokain Operasyonu

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İstanbul'da un paketlerine gizlenmiş 365 kilo kokainin rotası deşifre oldu

Güney Amerika'daki uyuşturucu kartelleri tarafından Portekiz bandıralı gemiyle Türkiye'ye getirilen kokainle bağlantılı gemi kaptanı V.S. de dahil 17 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul ve Yalova'da "Narkokapan-15" adı verilen operasyonda ele geçen 365 kilo kokainin rotası belli oldu. Portekiz bandıralı geni ile Güney Amerika'dan Türkiye'ye un çuvalları içinde getirilen uyuşturucuyla bağlantılı gemi kaptanı V.S. ile 3 mürettebatında aralarında olduğu 17 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul ve Yalova'da "Narkokapan-15" adı verilen operasyon düzenlenmiş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan operasyonda 365 kilo kokain ele geçirilmişti.

Operasyona ilişin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Yalova ile İstanbul'un Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerinde 13 farklı adrese yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Baskınlarda 365 kilogram kokain ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, uyuşturucunun izini süren polis ekipleri, Güney Amerika'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu rotasını ortaya çıkardı. Bin 850 saatlik PTS (Plaka Tanımam Sistemi) ve KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) ile çeşitli güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, ilk olarak 28 Şubat'ta Güngören ilçesinde 2 tekstil firmasına Brezilya üretimi un paketlerinin getirildiğini tespit etti.

Her iki tekstil firması polis ekipleri tarafından mercek altına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adreslere baskın düzenledi. Operasyonda 365 kilo kokain ele geçirilirken, ilk etapta 3 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili incelemelerini derinleştiren polis, söz konusu uyuşturucunun Güney Amerika ülkelerinden getirilmiş olabileceğini belirledi. Narkotik polisi bunun üzerine araştırmalarını genişletti. Bunun üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, uyuşturucunun 23 Şubat'ta Portekiz bandıralı bir gemi ile Brezilya markalı un çuvalları içerisinde Güney Amerika rotasını kullanarak Yalova'ya getirildiği anlaşıldı. Yapılan tespitlerin ardından kokainin Yalova'ya getirilmesi ve İstanbul'da taşınmasında bağlantılı kişilerin peşine düşüldü.

Polis ekipleri, İstanbul'da 9 ilçede bin 850 saatlik PTS (Plaka Tanımam Sistemi), KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) ve çeşitli güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemelerin ardından uyuşturucu ticaretine karıştıkları belirlenen Portekiz bandıralı geminin kaptanı V.S. ile 2 Ukrayna ve 2 Endonezya uyruklu 4 şüpheli ile 10 Türk daha yakalandı.

"Gençlerimizi zehirleyen, aileleri yok etmeye çalışan uyuşturucu bataklığını kurutmaya kararlıyız"

Soruşturma kapsamında "Narkokapan-15" adı verilen operasyonda ele geçirilen 365 kilo kokain İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi. Sergiye İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Yıldız burada yaptığı konuşmada, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz yapmış olduğu çalışmalarda Güngören'de bir tekstil atölyesinde 365 kilo kokain ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Gençlerimizi zehirleyen, aileleri yok etmeye çalışan uyuşturucu bataklığını kurutmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, iki aşamalı operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Narkotik polisi, Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapmaya çalışan uyuşturucu ağına ulaşmaya çalışırken, kokainin arkasındaki kartelin kim olduğu araştırmalardan sonra ortaya çıkacak.