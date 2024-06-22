İstanbul\'da "Anucur" çetesine "Şehit Hakan Telli" operasyonu kamerada: Uzi, balistik yelek, kar maskeleri bulundu

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İstanbul'da "Anucur" ismiyle bilinen çeteye şafak baskınıyla darbe vuruldu. Düzenlenen operasyona ise geçtiğimiz yıl aynı çeteye düzenlenen operasyonda şehit düşen polis memuru Hakan Telli'nin adı verildi.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz 2023 yılı Ağustos ayında yaşanan olayda, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi saat gece yarısı bir adrese baskın düzenlemişti. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında, polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit olurken, memur A.Y.Ç. ise göğsünden vurularak ağır şekilde yaralanmıştı.

Şehit polis memuru Hakan Telli

POLİS MEMURU HAKAN TELLİ'Yİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Saldırganlardan 18 yaşındaki Diyar Anucur ise ölü olarak ele geçirilmişti. Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar da gözaltına alınmıştı. Yaşananların ardından devam eden günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden "Anucur" suç örgütüne operasyonlar düzenleyip çok sayıda şahsı yakalamıştı. Suç örgütüne yönelik soruşturmada 51 sanık hakkında 5'er yıldan 146'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

ANUCUR'A ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Çeteye yönelik çalışmalar devam ederken Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Hamidiye Mahallesi'nde iki adreste "Anucur" çete üyelerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Çalışmaların ardından belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Koçbaşı ile kapısını kırdıkları daireye giren polis ekipleri, şüpheli 3 şahsı etkisiz hale getirdi.

OTOMATİK SİLAHLARDAN UYUŞTURUCU MADDEYE KADAR YOK YOK

Ardından dairede arama yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, mutfak bölümündeki çekmecede "Uzi" diye tabir edilen otomatik silah ve mermilerini, 92 parça bonzai, 6 parça kokain, kırmızı reçete ile satılan haplar, hassas terazi, balistik yelek ve kar maskeleri ele geçirildi. Aramaların ardından kelepçelenen 3 şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

3 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Emniyette ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen 2 suç kayıtlı Tuğcan U., 2 suç kaydı bulunan Doğanay D. ve Hazal G. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefeti" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daireye yapılan operasyon anları ise kameralara anbean yansıdı.