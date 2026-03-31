İstanbul'da Mezarlık Su Baskınına Uğradı
İstanbul'da Mezarlık Su Baskınına Uğradı

İstanbul\'da Mezarlık Su Baskınına Uğradı
31.03.2026 22:41
İstanbul Arnavutköy'deki Boğazköy Mezarlığı, aralıksız yağışlar sonrası sular altında kaldı.

Arnavutköy'de bulunan Boğazköy Mezarlığı, etkili yağışlar sonucunda su ve çamurla kaplandı. Ziyaretçiler mekanı kullanmakta zorluk çekerken, yetkililerden çözüm bekleniyor.

MEZARLIĞI SU BASTI

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, günlerdir etkili olan yağış sonrası mezarlık alanında su birikintileri oluştu. Mezarlığın büyük bölümünün su ve çamurla kaplandığı görüldü. Dron ile çekilen görüntülerde mezarların etrafının suyla kaplandığı, yolların çamur haline geldiği ve vatandaşların mezarlığa ulaşmakta güçlük çektiği görüldü.

"ÇAMURDAN DOLAYI GİREMEDİK"

Mezarlık ziyareti için bölgeye gelen Caner Cudi, "Mezarlık ziyareti için geldik. Üst taraftan girmeye çalıştık ama çok çamurlu olduğu için giremedik. Bu taraftan bir şekilde girdik ama her yer çamur oldu. Yetkililerden buraya çözüm bekliyoruz. Drenaj sistemiyle ilgili bir problem olabilir. Bu şekilde olmaması gerekiyor" dedi.

"UZAKTAN FATİHA OKUYUP DÖNMEK ZORUNDA KALDIK"

Yaşanan duruma tepki gösteren Abdullah Ergün, "Buraya bakım yapılması gerekiyor. Mezarlıklar su basmış durumda. Otların bakıma ihtiyacı var. Çamurdan dolayı giremedik, uzaktan bir Fatiha okuyup dönmek zorunda kaldık. Bir çözüm bulunursa çok iyi olur. İnsanlar buraya ziyaret için gelmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da yaklaşık 82 saat boyunca aralıksız devam eden yağış, zemin doygunluğunu artırarak suyun tahliyesini zorlaştırdı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Boğazköy, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Mezarlık Su Baskınına Uğradı - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'da Mezarlık Su Baskınına Uğradı - Son Dakika
