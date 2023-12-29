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İstanbul'da müstehcen içerikli paylaşım yapanlara operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da müstehcen içerikli paylaşım yapanlara operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde sosyal medyada 'Fergio House' hesabından müstehcen paylaşım yapan ve aynı hesap üzerinden müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyuran şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken haklarında suçtan elde ettikleri gelirlerin tespiti için işlem başlatıldı.

İstanbul\'da müstehcen içerikli paylaşım yapanlara operasyon
29.12.2023 - 14:35,
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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde sosyal medyada "Fergio House" hesabından müstehcen paylaşım yapan ve aynı hesap üzerinden müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyuran şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken haklarında suçtan elde ettikleri gelirlerin tespiti için işlem başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Fergio House" isimli sosyal medya kullanıcısının müstehcen içerikli videolar paylaşması ve aynı hesap üzerinden müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyurması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, sosyal medya hesabını 12 erkek ve 4 kadının kullandığını belirleyen ekipler, şüphelilerin organize hareket ettiklerinin tespitinin ardından operasyon için düğmeye bastı. İstanbul'un Büyükçekmece, Gaziosmapaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleriyle Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya olmak üzere 15 farklı adreste eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 erkek, 4 kadın olmak üzere 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, müstehcen içerikli videolarda kullanılan 70 farklı renk ve modellerde maske, 13 fantezi elbisesi, üzerinde geçersiz yazan 2 bin sahte 100 dolar banknot, fantezi malzemesi olarak kullanılan eşyalar, şüphelilere ait 19 cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 19 şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan haklarında suçtan elde ettikleri gelirleriyle tespiti amacıyla suç gelirleri çalışmasının başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da müstehcen içerikli paylaşım yapanlara operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da müstehcen içerikli paylaşım yapanlara operasyon - Son Dakika
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