Oğlu işteyken torununu darbeden babaanne gözaltına alındı
Oğlu işteyken torununu darbeden babaanne gözaltına alındı

Oğlu işteyken torununu darbeden babaanne gözaltına alındı
03.09.2025 11:43
Oğlu işteyken torununu darbeden babaanne gözaltına alındı
İzmir'de bir babaanne, oğlu işteyken 7 yaşındaki torununu tekme tokat darbetti. Cep telefonu kamerasında gizlice kaydedilen görüntülerin yayılması üzerine babaanne gözaltına, çocuk ise pedagog eşliğinde devlet korumasına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Annesi ile babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verilen 7 yaşındaki M.E.Ş., babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte aynı evde yaşamaya başladı.

OĞLU İŞTEYKEN TORUNUNU DARP ETTİ

Babanın işte olduğu bir gün minik M.E.Ş. babaanne F. Ş. tarafından darbedildi. İddiaya göre sürekli şiddete uğrayan çocuğun değişik zamanlarda darbedilme görüntüleri cep telefonu kamerası tarafından gizlice kaydedildi.

BABAANNE GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti. Babaanne polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çocuk ise pedagog eşliğinde devlet korumasına alındı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Oğlu işteyken torununu darbeden babaanne gözaltına alındı - Son Dakika

Oğlu işteyken torununu darbeden babaanne gözaltına alındı
