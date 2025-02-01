İzmir\'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen "Hücre-7" operasyonlarında; "Hakkınızda İcra Davası Var" diyerek vatandaşları dolandıran, elebaşılığını C.A.'nın yaptığı organize dolandırıcı suç örgütünün çökertildiğini belirterek, operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu 88 şüpheli yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 61'inin tutuklandığını belirterek 27'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

KENDİLERİNİ 'UZLAŞTIRMACI AVUKAT' OLARAK TANITIYORLARDI

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Bursa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan Organize Dolandırıcı Suç Örgütü üyesi şüphelilerin; Vatandaşımızı arayarak, kendilerini "uzlaştırmacı avukat, icra memuru" olarak tanıtıp, "Hakkınızda İcra Davası Var" diyerek, uzlaştırma ücreti adı altında para alarak dolandırıcılık yapmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

BÜYÜK MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum".