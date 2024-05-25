Kadıköy\'de Kuyumcuya Soygun: 2.5 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Çalındı

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Kadıköy'de yüzleri kapalı 4 hırsız, bir kuyumcuya girerek dakikalar içinde 2 buçuk milyon liralık ziynet eşyası çaldı. Şüphelilerden biri yakalanırken, yakalanan şüphelinin 40 suç kaydı olduğu ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de Suadiye Mahallesinde 15 Mayıs Çarşamba günü polise başvuran S.B., sahibi olduğu kuyumcuya giren hırsızların vitrinde bulunan yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldığını belirtti.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, yüzü kapalı hırsızların saat 04.10 sıralarında önce iş yerinin kepengini açtıkları ardından kapının camını bir taş yardımıyla kırarak içeri girdikleri tespit edildi. Güvenlik kameraları izlenerek yapılan araştırmada, şüphelilerin içeri girdikten sonra vitrindeki ziynet eşyalarını dakikalar içinde ellerindeki plastik kasalara koyarak kaçtıkları görüldü.

Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Hakan D.(29) Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliyle birlikte çalıntı olduğu değerlendirilen 903.63 gram ziynet eşyası ele geçirildi.

Polis merkezine getirilen şüphelinin 40 suç kaydı olduğu, ayrıca hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin Kadıköy'de kuyumcu soygunu dışında Avcılar, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü'nde meydana gelen 4 farklı kuyumcudan hırsızlık, Bahçelievler ve Fatih ilçelerinde 2 oto hırsızlığı, Küçükçekmece ilçesinde 1 oto hırsızlığı, Bağcılar ilçesinde 1 plaka hırsızlığı olaylarının firari şüphelisi olduğu tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Hakan D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, Maltepe Kapalı cezaevine teslim edildi. Olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kuyumcuda yaşanan soygun anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL