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Kadın hırsızın sahte çocuk oyunu

Bursa'da hırsızlık çetesine operasyon düzenleyen polis ekipleri, teknik takip sonucunda 15 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 63 yıl hapis cezası bulunan bir kadın hırsızın, cezaevine girmemek için akrabasının yeni doğacak bebeğini üzerine kaydetmeye çalıştığı ortaya çıktı. Ancak polis ekipleri bu taktiği deşifre etti ve kadın hırsız ile birlikte diğer şüphelileri gözaltına aldı.

29.12.2023 - 11:06,
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Kadın hırsızın sahte çocuk oyunu...

63 yıl hapis kararıyla aranan azılı hırsızdan cezaevine girmemek için inanılmaz taktik

30 yaşındaki kadın hırsız, işine devam edebilmek için akrabasının yeni doğacak bebeğini üzerine kaydetmeye çalıştı

Bursa'da Asayiş Polisi inanılmaz oyunu teknik takiple ortaya çıkardı, azılı kadın hırsız ile birlikte 15 şüpheliyi gözaltına aldı

Mahkemeler 2 yaşından küçük bebeği olan anneleri tutuklamıyor

BURSA - Bursa'da hırsızlık çetesine operasyon düzenleyen polis ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları 15 şüpheliyi dron destekli nefes kesen şafak baskınıyla yakaladı. Şüphelilerden 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki kadın hırsızın cezaevine girmemek için seçtiği yöntem 'pes' dedirtti. Yakalanan kadın hırsızın akrabasının doğmak üzere olan çocuğunu kendi nüfusuna geçirip cezaevinden kurtulmaya çalıştığı ortaya çıktı. 2 yaşına kadar bebeği olan zanlı kadınlar tutuklanmıyor. Kanun maddesinden yararlanmak isteyen kişinin taktiği polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla çökertildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği kendisine gelen ihbarlar sonrası şüphelilerin peşine düştü. Ekipler 3 şüphelinin Kütahya'ya kaçtığını tespit etti. Operasyon için start veren polis, 3 kişiyi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Operasyonlara devam eden ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla teknik ve fiziki takip sonrası 25 ayrı olaya karışan 8'i kadın toplamda 15 kişi için şafak vakti harekete geçti.

Çok sayıda özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekibinin dron desteğiyle başlattığı şafak operasyonunda 3.kattan atlayarak kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı Erdal C. de yaralandı. Polis ekipleri onu da anında gözaltına aldılar.

Koç başlarıyla şüphelilerin kapıları kırılırken, zanlılar arasında bulunan ve hırsızlık suçundan 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cansu A.'nın (30), cezaevine girmemek için inanılmaz bir yöntemi deşifre edildi.

Cansu A. Mersin'deki akrabasının yeni doğacak olan çocuğunu kendi nüfusuna geçirmek istedi. Bunun için aile dostu T.S.'yi bir miktar para karşılığında araya sokan Cansu A. (30), onu Mersin'e gönderdi. Teknik ve fiziki takip yapan ve durumu fark eden polis ekibi; hızla başlattığı operasyon çerçevesinde 2 şüpheliyi de Mersin'de yakaladı.

Gözaltına alınan kadınların da aralarında bulunduğu şüpheliler sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin hırsızlık anları da an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadın hırsızın sahte çocuk oyunu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kadın hırsızın sahte çocuk oyunu - Son Dakika


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