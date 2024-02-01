Kilisedeki saldırıdan önce Kayseri\'de sır toplantı

Kilisedeki saldırıdan 3 hafta önce Kayseri'de bir otelde sır toplantı
İSTANBUL - Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, hücrenin bir araya geldiği Kayseri dikkat çekti. Saldırıyı gerçekleştiren şebekenin kilit isimlerinin 5 Ocak'ta 2 araçla gittikleri Kayseri'de önce bir evde, daha sonra ise 7 Ocak'ta bir otelde örgütsel toplantı gerçekleştirdikleri belirlendi.
Güvenlik ve istihbarat birimleri, hücrenin Kayseri ilinde 5 Ocak'ta içeriği tam olarak tespit edilemeyen, ancak örgütsel olduğu değerlendirilen söz konusu illegal faaliyetin arkasını araştırırken, zanlıların izine 7 Ocak'ta aynı şehirde bir kez daha rastlandı. Buna göre saldırıyı gerçekleştiren şebekenin kilit isimlerinden David T., Amırjon K. ve birlikte hareket ettikleri değerlendirilen Abdulaziz A., Rasul A., İslam M., Omadbek K.D. ile Temurbek M.U.E., eylemden günler önce 5 Ocak tarihinde buluşarak 34 LP ve 34 FOU plakalı 2 araçla İstanbul'dan yola çıktı. Şifreleri yavaş yavaş çözüme kavuşan hücrenin, Kayseri'ye geçtikleri anlaşılan hücre üyelerini, orada karşılayan "Abdullah" kod adlı Amenullah H., Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir adreste götürdü. Söz konusu adreste örgütsel toplantı gerçekleştirdikleri saptanan şüpheliler, bu kez 7 Ocak tarihinde 05.36 ve 17.18 saatleri arasında Kayseri Melikgazi'de güvenlik güçleri tarafından bilinen bir otelde buluştukları kaydedildi. Otelde Amırjon K. ile beraberindeki Rasul A., Davıd T., Omadbek D. ve Temurbek E. adlı hücre üyeleri 205 numaralı odada, Omadbek D. ve Temurbek E.'nin ise otelin 305 numaralı odasını bir araya geldikleri tespit edildi.
Aracı Türkiye'ye sokan Rusya'ya havayolu ile gidiş yapmış
Olay günü ve öncesinde kullanılan EL738FX sayılı Polonya plakalı Hyundai aracın, hücrenin 'kayıp' üyesi sayılan Abdullo B. isimli bir Tacikistanlı tarafından 27 Kasım 2022 tarihinde Edirne Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığı saptandı. Aracı Türkiye'ye sokan kişinin, aracın giriş yaptığı tarihten iki gün sonra, 29 Kasım 2022 tarihinde İstanbul'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya çıkış yaptığı aktarıldı.
Elde edilen bilgi ve belgelere göre söz konusu Polonya plakalı otomobilin yapılan PTS sorgulamasında 23 Ocak tarihinde havalimanı civarında ve 24 Ocak günü Fatih ilçesi civarında şüpheli Shamsullo R.'nin idaresinde kullanıldığı öğrenildi.
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