 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KKTC'de Döviz Bürosu Cinayeti: Katil Zanlılarını Teslim Eden Kıbrıs Türkleri Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC'de Döviz Bürosu Cinayeti: Katil Zanlılarını Teslim Eden Kıbrıs Türkleri Tutuklandı

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da döviz bürosu sahibi Ayça Alav'ın katil zanlılarını film gibi bir operasyonla polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü, Rum polisi tarafından tutuklandı. Zanlılar, zorla adam kaçırma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, suç işlemeye yönelik komplo kurmak, izinsiz kelepçe bulundurmak/taşımak ve suç örgütüne üye olmak gibi suçlamalarla karşı karşıya.

KKTC\'de Döviz Bürosu Cinayeti: Katil Zanlılarını Teslim Eden Kıbrıs Türkleri Tutuklandı
10.01.2024 - 16:13,
Abone Ol

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da öldürülen döviz bürosu sahibi Ayça Alav'ın katil zanlılarını film gibi bir operasyonla polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü, Rum polisi tarafından tutuklandı.

KAMERUNLU KATİL ZANLILARINI 3 KIBRIS TÜRKÜ YAKALADI

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 22 Aralık 2023 tarihinde, döviz bürosu sahibi Ayça Alav'ı öldürüp soygun yaptıktan sonra Güney Kıbrıs'a kaçan katil zanlıları yakalanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Güney Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıslı Türk Hüseyin Demirel, Ufuk Hasan ve bir arkadaşlarının filmleri aratmayan bir operasyonla katil zanlıları Kamerunlu Brayn Gibip Camerounaise ile Vinel Sidrick Mbouhomtchomite'nin yakalanmasına yardım ettiği ortaya çıktı.

KKTC'de döviz bürosu sahibinin katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü tutuklandı

SINIRDA KIBRIS POLİSİNE TESLİM ETTİLER

Uzun süredir Güney Kıbrıs'ın Larnaka kentinde yaşayan Demirel, iki kişiden yurt dışına kaçırılmak için para teklifi aldı. Alav cinayetinden haberdar olan Demirel, söz konusu şahısların cinayet zanlıları olabileceğinden şüphelenerek durumu arkadaşı Ufuk Hasan'a anlattı. İngiltere'deki arkadaşı Hasan'ın adaya gelmesiyle harekete geçen Demirel, katil zanlılarını adadan çıkarıp, Mısır'a kaçırmaya ikna etti. Kamerunlu katil zanlılarını Larnaka'ya götürecekleri vaadiyle araçlarına alan Kıbrıslı Türkler, ellerini ve kollarını bağladıkları zanlıları Pile köyünde KKTC polisine teslim etti.

"KKTC DEVLETİNE YILBAŞI HEDİYEMİZDİR"

Demirel ve arkadaşları zanlıları yakalama anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Demirel ve Hasan tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "KKTC devletine yılbaşı hediyemizdir" ifadesi kullanıldı. Hüseyin Demirel, "Etkisiz hale getirdiğimiz katilleri ilk önce vahşice öldürülen Ayça Alav'ın kocası ile telefonda görüntülü arayarak yüzleştirdim, daha sonra sınıra götürdüm" dedi.

KKTC'de döviz bürosu sahibinin katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü tutuklandı
Ayça Alav

RUM POLİSİ, 3 KIBRIS TÜRKÜ'NÜ TUTUKLADI

Katil zanlılarını yakaladıkları ve Beyarmudu Sınır Kapısı'na götürdükleri anları sosyal medyaya paylaşan Demirel, Hasan ve arkadaşlarının Rum polisi tarafından tutuklandıkları öğrenildi. Rum basını, 3 kişinin zorla adam kaçırma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, suç işlemeye yönelik komplo kurmak, izinsiz kelepçe bulundurmak/taşımak ve suç örgütüne üye olmak gibi suçlardan tutuklandığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Katil zanlıları, olayın gerçekleştiği gün bavul satışı yapılan bir iş yerinin de sahibi olan Alav'ı dükkana çağırmış, Alav'ın ellerini bağlayıp, ağzını ve burnunu koli bandıyla kapatarak ölümüne neden olmuştu. Zanlılardan Gibip'in cinayetin ardından döviz bürosuna girerek kadının çantasındaki ve yazar kasada bulunan parayı çaldığı ifade edilmişti. Brayn Gibip'in olaydan 5 ay önce Alav ailesine ait pansiyonda çalışmaya başladığı belirtilmişti.

KKTC'de döviz bürosu sahibinin katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü tutuklandı

DÖVİZ BÜROSUNDAN ÇALINAN PARA HALA BULUNAMADI

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkan katil zanlılarının polisin talebi üzerine 3 gün daha sorgulanmak üzere gözaltında tutulmasına karar verildi. Zanlıların döviz bürosundan çaldığı bir buçuk milyon liraya yakın para ise henüz bulunamadı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hüseyin Demirel, Kıbrıs, Mahkeme, Tutuklama, Cinayet, Suç, Polis, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa KKTC'de Döviz Bürosu Cinayeti: Katil Zanlılarını Teslim Eden Kıbrıs Türkleri Tutuklandı - Son Dakika


16:52
MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56
2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02
Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar

Son Dakika
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02 Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 17:10:06. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC'de Döviz Bürosu Cinayeti: Katil Zanlılarını Teslim Eden Kıbrıs Türkleri Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement