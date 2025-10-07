Kocaeli'de cinayet davasında ağırlaştırılmış ceza talebi - Son Dakika
Kocaeli'de cinayet davasında ağırlaştırılmış ceza talebi

07.10.2025 12:44
Cezaevinden çıkan sanık, yaşlı adamı demir çubukla öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 27 Haziran 2023 tarihinde Değirmendere'de salı pazarı girişinde, olaydan 4 gün önce cezaevinden çıkan T.Ç. (23) pazar tezgahı kuran esnaf Şakir Kaya'yı (65) demir çubukla döverek öldürdü. Polis ekipleri tarafından yakalanan T.Ç. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCI MÜEBBET HAPİS TALEP ETTİ

Hakkında, "canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan T.Ç., Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ve sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten rapor okundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Yaşlı adamı demir çubukla döverek öldüren sanık: Adam yapay zeka, Şakir amca ölmedi ki
Öldürülen Şakir Kaya

"ADAM YAPAY ZEKA, ŞAKİR AMCA ÖLMEDİ Kİ"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık T.Ç., suçlamaları reddederek, "Benim işlediğim cinayet bile değil. Adam bir yapay zeka. Bir olay işledim, cezaevinden çıktım. Adam karşıma çıktı. Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka. Şakir amca ölmedi ki" diye konuştu.

ÖNCEKİ SAVUNMASINDA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Sanık, önceki celselerdeki savunmasında, maktulün kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu ve tekrar aynı olayın yaşanacağı korkusuyla cinayeti işlediğini öne sürmüştü.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI

Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

