Kocaeli\'de cinayet davasında ağırlaştırılmış ceza talebi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 27 Haziran 2023 tarihinde Değirmendere'de salı pazarı girişinde, olaydan 4 gün önce cezaevinden çıkan T.Ç. (23) pazar tezgahı kuran esnaf Şakir Kaya'yı (65) demir çubukla döverek öldürdü. Polis ekipleri tarafından yakalanan T.Ç. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakkında, "canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan T.Ç., Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ve sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten rapor okundu.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Mütalaaya karşı savunma yapan sanık T.Ç., suçlamaları reddederek, "Benim işlediğim cinayet bile değil. Adam bir yapay zeka. Bir olay işledim, cezaevinden çıktım. Adam karşıma çıktı. Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka. Şakir amca ölmedi ki" diye konuştu.
Sanık, önceki celselerdeki savunmasında, maktulün kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu ve tekrar aynı olayın yaşanacağı korkusuyla cinayeti işlediğini öne sürmüştü.
Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
