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Konya'da böcek ilacı zehirlenmesi: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da böcek ilacı zehirlenmesi: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken ailenin en küçük üyesi 7 yaşındaki çocuk ise hayatını kaybetti.

31.01.2024 23:18  Güncelleme: 23:48
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Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. Alt kattakiler, böcekleri öldürmek için ilaç döküp kapıyı pencereyi bantlayarak evden ayrılırken, üst kattaki aileden 5 kişi böcek ilacından zehirlendi, 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'nde bulunan 2 katlı kerpiç bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kerpiç evin birinci katında kiracı olarak oturanlar evdeki böcekleri öldürmek için geçtiğimiz pazartesi günü daireyi ilaçladıktan sonra pencere ve kapıyı bantlayarak evden ayrıldı.

Konya'da Böcek İlacı Zehirlenmesi: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

BÖCEK İLACINDAN ZEHİRLENDİLER

Böcek ilacının kokusunun ikinci katta N.D.'nin oturduğu daireye sızmasının ardından evde bulunan N.D.'nin kızı ve torunları kokudan etkilendi. Bugün sabah saatlerinde rahatsızlanan N.D.'nin kızı A.T. (40), çocukları F.T. (18) ve Y.T. (15) ile yeğenleri S.G.B. (21) ve M.B. (17) mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giderken, anneanne N.D. ile 7 yaşındaki Ahmet Enes Temel evde kaldı. Bir süre sonra anneanne N.D., torunu Ahmet Enes Temel'in hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Konya'da Böcek İlacı Zehirlenmesi: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Enes Temel, Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'da Böcek İlacı Zehirlenmesi: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Öte yandan, N.D.'nin kızı A.T. ve torunlarının sömestr tatili dolayısıyla anneanne N.D.'nin yanında kaldıkları öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından birinci kattaki kiracıların yakınları tarafından ev havalandırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da Böcek İlacı Zehirlenmesi: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Konya\'da böcek ilacı zehirlenmesi: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da böcek ilacı zehirlenmesi: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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