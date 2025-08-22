Korkunç kaza kamerada! Direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki araca çarptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halinde bulunan bir başka araca çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda seyir halinde ilerleyen E.Y. (20) idaresindeki 06 EF 077 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisi ile sürücü yaralanırken otomobillerde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Polis ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
