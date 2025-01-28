Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok - Son Dakika
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Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok

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Antalya'da iki katlı bir gecekonduda çıkan yangında evde yalnız bırakılan 8, 6 ve 2 yaşlarındaki üç çocuk son anda kurtarıldı. Çocuklar kurtarıldıktan sonra ambulansta hastaneye gideceğini öğrenince gözleri dolup "Annemin parası yok" ama dedi. İtfaiye eri ise, "Orada para almayacaklar' yanıtını verdi.

28.01.2025 17:07  Güncelleme: 17:36
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Antalya'da iki katlı bir gecekonduda çıkan yangında evde yalnız bırakılan 8, 6 ve 2 yaşlarındaki üç çocuk son anda kurtarıldı. Çocukları dumandan etkilendikleri odadan çıkarıp kucağında taşıyan itfaiyeciler kurtarırken, çocukların kurtarıldıktan sonra ambulansta hastaneye gideceğini öğrenince gözleri dolup "Annemin parası yok" ama dedi. Bunu duyan itfaiye eri 'Orada para almayacaklar' deyince rahatladı.

GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Olay, dün 14.40 sularında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5432. Sokak'ta meydana geldi. Gecekondunun birinci katındaki bir odada, yanan sobadan çıkan duman kısa sürede tüm evi sardı. Evde yalnız bırakılan üç küçük çocuk, duman ve alevler arasında mahsur kaldı. Çocukların ağlama seslerini duyan evin karşısındaki market çalışanları, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışarak çocukları kurtarmak için cesaret örneği gösterdi.

Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok

"BENİ BİR YERE GÖTÜRMEYİN"

Mahalle sakinlerinin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine hızla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlerin arasındaki çocukları kurtardı. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen çocukları kucaklarına alarak ambulansa bindirdi. Yangının ardından ambulansa bindirilen çocuklar, itfaiye eri ve sağlık ekiplerine duydukları korkuyu içtenlikle ifade etti. Çocuklardan biri, "Beni bir yere götürmeyin, hastanede bir şey yapacaksınız" diyerek korkusunu dile getirdi. Bunun üzerine itfaiye eri, "Hastanede bir şey yapmayacağız, sadece sana bakacağız" diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. "Annem kızar diye korkuyor" şeklinde yanıt veren sağlık görevlisini duyan itfaiye eri, "Annen de gelecek, bekle" diyerek çocuğa güven verdi.

Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok

"ANNEMİN PARASI YOK"

8 yaşındaki erkek çocuğun "Annemin parası yok" diyerek ağlaması üzerine, itfaiye eri ve sağlık ekipleri, "Hastanede para almayacaklar" diyerek onu teselli etti. İtfaiye eri, 6 yaşındaki kardeşini işaret ederek, "Ağlama ama bak kardeşin ağlıyor mu, korkma, orada bir şey yapmayacaklar sana, bakacaklar geri gönderecekler" şeklinde teskin etmeye devam etti. Sağlık ekipleri ise "Annen iyileştiğini görünce çok sevinecek" sözleriyle çocukları sakinleştirdi.

Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışmalarına devam ettiği anlarda vatandaşlar çocukların yalnızlığına tepki gösterdi.

Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok

Olayın ardından konuşan mahalle sakinleri, çocukların sürekli evde yalnız bırakıldığını iddia etti. Bir mahalle sakini, "Bu çocukların annesi sürekli dilenmeye gidiyor, babası ise cezaevinde. Evde dört çocuk yaşıyor, yangın sırasında üçü içerideydi. Çocuklar yalnızdı. Bu çocukların devlet tarafından güvence altına alınmasını istiyoruz" dedi.

ÇOCUKLAR ÇİKOLATAYLA SAKİNLEŞTİRİLDİ

Ambulans içindeki üç çocuğun ikisinin sağlık durumunun iyi olduğu birinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, çocukları sakinleştirmek için çikolata vererek onları güvende hissettirmeye çalıştı. Yangının sobadan kaynaklanan bir kazadan çıktığı tahmin edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçük çocuktan kahreden sözler: Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Aksırıncaya tıksırıncıya kadar yiyip doymayan AKP'liler izleyin. 162 36 Yanıtla
    Kadir Palut:
    el insaf yaa.. nereden nereye bağlıyorsunuz. antalya belediyesi CHP de. biz sorun onlarda mı diyoruz? içimden geçen maddi yardım. yazık vallahi böyle görüş ve yorumlara.. 4 8
  • ömer değirmenci:
    Güzel çocuk ateş seni yakmamiş ama sözlerin yüreğimizi yaktı.Lütfen hepimiz etrafımizdaki bir cana el uzatalim.Bezen bir ekmek,bazen ufak bir sadaka,bazen iş imkanı,elden ne geliyorsa...Çok zor durumda olan insanlarımız var ,istemekten, haya eden onlara ulaşalim inşallah.Boş siyaset laf dalaşlarinin kimseye faydası yok,elbet herkes hesap verecek nasılsa... 176 2 Yanıtla
  • murat olguner:
    Yok doğru söylüyor millet aç çünki dünya dönüyor ama nasil 109 9 Yanıtla
  • MERDEM:
    Özellikle acil gelen herkese ücretsiz. Devlet ihtiyacı olan herkese yardım ediyor. Millet aç diye yazanlar düne kadar insanlar devlet yüzünden çalışmıyor diyordu 25 83 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Yokluk, çaresizlik nasıl bir tranva yaratmış küçücük yüreğinde öyle çocuğun 8 0
    Murat ÇAMUR:
    lan yürü git işine akşam akşam. 0 3
  • Özcan Kuvan:
    Hep anlatmaya çalıştığımız bu ama yok cebindeki telefonu çıkar gibi şursuz laflar duyuyoruz insanlardan yapacak bir şey yok. Yavrucağın bilinç altına işlemiş fakirlik bu yaşta Annesine üzülüyor yavrum. 92 4 Yanıtla
  • barış özcan:
    Allah yâr ve yardımcınız olsun inşallah. 90 0 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    akp 64 22 Yanıtla
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