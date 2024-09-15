Bir aile paramparça oldu! Eşini katleden adam, çocuğundan kaçamadı - Son Dakika
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Bir aile paramparça oldu! Eşini katleden adam, çocuğundan kaçamadı

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Küçükçekmece'de bir yabancı uyruklu adam, evi terk etmek isteyen karısını boynundan bıçaklayarak öldürdü. Annesini gören çocuk ise babasını bıçakla ağır yaraladı. Çocuk, eve gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

15.09.2024 18:01
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Küçükçekmece'de evi terk etmek isteyen karısıyla tartışan yabancı uyruklu adam, eşini boynundan bıçaklayarak öldürdü. Annesini kanlar içinde yerde gören çiftin erkek çocuğu ise babasını bıçakla ağır yaraladı.

Bir aile paramparça oldu! Eşini katleden adam, çocuğundan kaçamadı

EŞİNİ BOYNUNDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 14.30'da İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşayan yabancı uyruklu kadın ve eşi arasında bu sebeple tartışma çıktı. Kadın, tartışmanın büyümesi üzerine evi terk etmek istedi. Koca, eşinin gitmesine izin vermeyince çift arasındaki tartışma kavgaya döndü. Kadın, iddiaya göre kocasına bıçakla saldırmak istedi ancak eşinin elindeki bıçağı alan adam, karısını boynundan bıçaklayarak öldürdü.

Bir aile paramparça oldu! Eşini katleden adam, çocuğundan kaçamadı

BABASINI AĞIR YARALADI

Babasının, annesini bıçakladığını gören oğlu ise babasına bıçakla saldırarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen kadının aiseli gözyaşlarına boğuldu. Ağır yaralanan adam ise ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Babasını ağır yaralayan oğul ise polis tarafından gözaltına alındı.

Bir aile paramparça oldu! Eşini katleden adam, çocuğundan kaçamadı

ÜLKEYE KAÇAK YOLLARDAN GİRMİŞ

Öte yandan, karısını öldüren yabancı uyruklu şahsın 3 ay önce deport edildiği ve 1 ay önce kaçak yollardan ülkeye girdiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Bir aile paramparça oldu! Eşini katleden adam, çocuğundan kaçamadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bir aile paramparça oldu! Eşini katleden adam, çocuğundan kaçamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Emre Bey: Böyle kaçak yollarla giren binlerce mülteci var. 133 3 Yanıtla
  • ozcan ozmercan: Allah aşkına ya sınır kontrolü neden yok? 101 2 Yanıtla
  • ferhat eser: emre abartma altı üstü 10 milyoncuk 63 5 Yanıtla
  • Mehmet Akın: Sınırı koruyamayan hükümet, vatanına sahip çıkacakmış he he 63 3 Yanıtla
  • İshak Klein: Transkriptsizin eseri!.. 33 0 Yanıtla
  • null: Devlet göndermiş geri gelmiş,sorsan pkk ile mücadele ediyoruz 28 0 Yanıtla
  • Mesut Zafer: Çocuk hiçbir şekilde ceza almamalı annesini savunmuş. 23 3 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka: Deport mu :)) sınırda komutan göçmen kaçakçılık yapmış ne deportan bahsediyorsun 7 0 Yanıtla

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